"Tuunattu" Välimeren ruokavalio voi pitää aivot nuorempina pidempään.

Harvardin yliopiston tutkimuksen mukaan vihreä Välimeren ruokavalio voisi auttaa säilyttämään kognitiiviset toiminnot, kertoo Sciencedaily.

Vihreä Välimeren ruokavalio sisältää "perinteisen" Välimeren ruokavalion lisäksi vihreää teetä ja mankaina tunnettua vesikasvia. Wolffia globosa -kasvi on kotoisin Aasiasta. Lisäksi ruokavaliossa on vain vähän punaista ja prosessoitua lihaa.

Tutkimus julkaistiin Clinical Nutrition -lehdessä. Tutkimuksessa analysoitiin tietoja noin 300 henkilöstä, jotka olivat ottaneet osaa pitkäaikaiseen Direct plus -seurantaan.

1,5 vuoden aikana koehenkilöt söivät joko ravintosuositusten mukaista terveellistä ruokaa, perinteistä ja kaloreiltaan rajattua Välimeren ruokavaliota tai vihreää Välimeren ruokavaliota. Koehenkilöiltä otettiin verikokeita ja magneettikuvia.

Vihreää ruokavalio oli suotuisin

Kokeissa paljastii, että vihreää Välimeren ruokavaliota noudattaneiden osanottajien veressä oli vähemmän kiihtyneeseen aivojen ikääntymiseen yhdistettyjä proteiineja.

Tutkimusta tehneen Anat Meirin mukaan verenkierron proteiinit kertovat, miten elämäntapa ja muutokset ruokavaliossa vaikuttavat aivojen ikääntymisprosesseihin.

– Lähestymistapa tarjoaa dynaamisen näköalan aivojen terveyteen ja auttaa paljastamaan biologisia muutoksia kauan ennen kuin oireita ilmenee, Meir kuvaa.

Aiemmin tutkijat vinkkasivat, että välimerellinen ruokavalio, joka sisältää paljon kalaa ja muita mereneläviä, voisi olla sydämen kannalta terveellisin vaihtoehto.

Lähteet: Scitechdaily, Sciencedaily