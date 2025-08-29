Tapasimme Susijengin vannoutuneita faneja – tällaisia ovat energiset "kuudennet pelaajat"

Suomen koripallomaajoukkue Susijengin fanit kutsuvat itseään joukkueen kuudenneksi pelaajaksi.

Kävimme Tampereella loppuunmyydyn Nokia Areenan läheisyydessä tapaamassa Susijengin vannoutuneita faneja.

Tunnelma oli korkealla, ja kannatushuudot raikuivat jo, vaikka Suomen ja Britannian välisen ottelun alkuun oli aikaa vielä reilu tunti.

Faneille koripallossa on kyse yhteisöstä ja energiasta. Kannattajat kuvailevat itseään koripallomaajoukkueen kuudenneksi pelaajaksi, joka lisää joukkueen menestystä.

Susijengin pitkäaikaiset fanit Pete Lehtonen, Petteri Tähtelä ja Harri Antikainen kuvailevat yhteisöllisyyttä, vauhdikkuutta ja yhteisiä reissuja parhaiksi asioiksi fanittamisessa.

Suomen maajoukkueen kannattajille on ollut kunnia seurata Lauri Markkasen taivalta koripallotähdeksi. Nyt 18-vuotias Miikka Muurinen on uusi suuri lupaus.

– Vähän sama kuin Markkanenkin. Nuori poika hyppäsi Susijengiin mukaan ja lunasti paikkansa Susijengin fanien sydämeen, summaa fani Jenni Mönttinen.

Tiivis yhteishenki jopa häviämisen jälkeen

Susijengin kannattajien yhdistys on nopeasti kasvattanut kokoaan. Fanit ovat saaneet kiitosta tiiviistä yhteishengestään jopa häviämisen jälkeen.

Monille faneille onkin jäänyt ikimuistoisesti mieleen vuoden 2014 Espanjan Bilbaon maailmanmestaruuskilpailu, jossa tunnelmaa jaettiin iloisesti tappionkin jälkeen.

– Bilbao oli ihan mieletön. Meitä oli kymmenen tuhatta suomalaista fania Espanjassa, Mönttinen muistelee.

Fanikulttuuriin kuuluu olennaisesti pukeutuminen, ja osa asusteista on reilussa kymmenessä vuodessa kokenut kovia kisakatsomoissa.

Susihattuinen miesporukka näyttää, kuinka Bilbaosta aikoinaan ostetut päähineet ovat ehtineet likaantua.

– Hommattiin tällaiset ja sen jälkeen ei näistä ole voinut luopua. Nyt niissä on verta, hikeä ja kyyneliä, Pete Lehtonen kuvailee.