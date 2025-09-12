Latviaan matkustaneet suomalaisfanit toteavat, että lajin seuraaminen paikan päällä ei välttämättä vaadi suuria rahasummia.
Vaikka Susijengin kannattajat joutuivat heittämään hyvästit suurimmalle unelmalle EM-finaalista, olivat suomalaiset hyvissä tunnelmissa Latvian Riiassa perjantaina. Yhteisöllisyys on monille tulostakin tärkeämpi.
– Yhteisöllisyyttä on joukkueiden lisäksi meidän fanien keskuudessa. Toisten kunnioittamista ja tsemppaamista. Ei mitään jääkiekkoörvellystä. Anteeksi vain, sanoo Juha "Putte" Nykänen.
Innokkaimmat fanit varasivat lentolipun Riikaan jo vuosi sitten. Koripallomatka ei välttämättä tee kannattajasta keppikerjäläistä.
– Liput ja majoittuminen on ulkomailla yleensä kotimaata edullisempaa. Jos et vaadi luksusta, pääset aika pienellä budjetilla, kertoo Jogiksi esittäytyvä kannattaja.
– Siteeraisin mun hyvää ystävää. Rahaa kuluu, mutta se ei lopu, toteaa Hanni Tyrry.
Voit katsoa tunnelmia Riiasta ylhäältä videolta!
3:51Seurasimme helsinkiläisessä sporttibaarissa suomalaisten tunnelmia ennen Saksa-ottelun alkua.