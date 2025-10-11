Tanska aikoo lisätä miljardeilla sotilaallista varautumistaan Grönlannissa.
Tanska investoi 27,4 miljardia kruunua (3,67 miljardia euroa) vahvistaakseen sotilaallista läsnäoloaan arktisella alueella, kertoo uutistoimisto Reuters.
Tanskan hallitus ilmoitti asiasta perjantaina.
Lisäksi Tanska aikoo ostaa 16 uutta F-35-hävittäjää.
Yhteensä 29 miljardin kruunun arvoiset hävittäjät lisätään Tanskan alkuperäiseen sitoumukseen hankkia 27 yhdysvaltalaista hävittäjää, kertoi Tanskan puolustusministeri Troels Lund Poulsen toimittajille.
– Nämä ovat investointeja, jotka ovat välttämättömiä vaikeina aikoina, kun sota on jälleen valitettavasti puhjennut Euroopan maaperällä, Poulsen sanoi.
Yhdysvallat kritisoinut heikkoa varautumista
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut haluavansa saada hallintaansa Tanskalle kuuluvan Grönlannin, sillä pitää sitä elintärkeänä Yhdysvaltain puolustuskyvylle ja erityisesti ballististen ohjusten varoitusjärjestelmälle.
Lyhin reitti Euroopasta Pohjois-Amerikkaan kulkee saaren kautta.
Tanskan ja Grönlannin itsehallintoalueen hallitukset ovat molemmat tyrmänneet Trumpin ehdotukset.
Tanska on kuitenkin myöntänyt laiminlyöneensä saaren sotilaallista varautumista.
Investoinneilla Grönlantiin ja Färsaarille rahoitetaan kaksi uutta arktista alusta aiemmin sovittujen kolmen aluksen lisäksi, sekä merivoimien valvontalentokone, jäänmurtajia, parannellut tutkajärjestelmät ja drooneja.
Lisäksi Tanska perustaa uuden sotilaspäämajan pääkaupunkiin Nuukiin.
Tanska on vastuussa Grönlannin turvallisuudesta ja puolustuksesta, mutta sen sotilasvoimat saarella ovat rajalliset, mukaan lukien vanhentuneet tarkastusalukset ja koiravaljakkopartiot.
Koiravaljakkojen käyttö juontaa juurensa toiseen maailmansotaan ja on edelleen Tanskan kuninkaallisen laivaston erikoisyksikkö.
Yhdysvalloilla on pysyvä tukikohta Pituffikin avaruustukikohdassa Grönlannin luoteisosassa.