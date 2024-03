Ansiopäivärahan porrastaminen herätti kiihkeää keskustelua eduskunnassa – "Purran sakset ovat tehokkaasti käytössä jo toista kertaa"

Hallituksen kaavailemat muutokset työttömyysturvaan herättivät kiihkeää keskustelua tiistaina eduskunnan täysistunnossa. Runsaasti huomiota esityksessä on kerännyt kohta ansiopäivärahan määrän porrastamisesta eli sen alentamisesta työttömyyden pitkittyessä.

Aino-Kaisa Pekosen (vas.) mukaan valtiovarainministeri Riikka Purralle (ps.) ja perussuomalaisille on enää pelkkä vitsailun aihe, kun köyhimmiltä suomalaisilta leikataan. Purra esimerkiksi jakoi helmikuussa viestipalvelu X:ssä kuvan "Nyt on aika leikata" -tekstillä ja Purran kuvalla varustetuista puisista leikkuulaudoista.

– Mutta nyt hallitus on jälleen pienituloisten kimpussa - - oli kyse sitten työttömistä, pitkäaikaissairaista, vammaisista tai köyhistä lapsiperheistä. Kaikki ryhmiä, joilta perussuomalaiset ovat hymyssä suin leikkaamassa samaan aikaan kun suuriyrityksille ja rikkaimmille suomalaisille tarjoillaan muhkeita veronalennuksia, Pekonen sanoi

"Osuvat haavoittuvimpiin"

Esitys on yksi osa pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen tavoittelemia työelämää koskevia muutoksia, joiden vastustaminen on saanut ammattiliitot nousemaan lakkobarrikadeille. Esimerkiksi työntekijäkeskusjärjestö SAK on esittänyt, että ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkauksia pitäisi lieventää pienipalkkaisten, lapsia huoltavien ja ikääntyneiden työttömien kohdalla.