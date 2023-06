Hallitusohjelma: Yksi sairaspäivä palkattomaksi, ansiosidonnainen ohenee, irtisanominen helpottuu...

Uusi hallitus on aikeissa porrastaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan niin, että etuus pienenee noin kahden kuukauden työttömyyden jälkeen.

Asiasta uutisoi aikaisemmin Iltalehti näkemänsä hallitusohjelmapaperin pohjalta. Lisäksi Iltalehti kertoo, että ansiosidonnaisen työssäoloehto tuplaantuu. Edun on aiemmin voinut saada 26 viikon eli puolen vuoden palkkatyön perusteella. Iltalehden mukaan ehto pitenee 12 kuukauteen.

STT:n tietojen mukaan ansiosidonnaista ei olla kuitenkaan lyhentämässä. Sen nykykesto on 300, 400 tai 500 päivää.

Hallitusta neuvottelevista puolueista kokoomus on ajanut ansiosidonnaiseen lukuisia kiristyksiä, kuten porrastusta, työssäoloehtoa ja lyhennystä. Suurista neuvottelukumppaneista perussuomalaiset on vastustanut lyhennystä.

Ensimmäinen sairaspäivä omaan piikkiin

Hallitusneuvotteluissa on sovittu myös lukuisista muista muutoksista työmarkkinoille.

Vasemmisto ärähti, Honkonen onnitteli

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja puolueen johtoon pyrkivä Antti Lindtman tviittasi , että mikäli tiedot pitävät paikkansa, uusi hallitus on käymässä palkansaajien kimppuun ennennäkemättömän rajuin ottein.

– Tavallinen palkansaaja on joutumassa oikeistohallituksen kovan politiikkaan maksumieheksi, Lindtman kirjoitti.

– Näillä muutoksilla suomalaisten työntekijöiden työehtoihin ja lakko-oikeuteen on luvassa rajuja heikennyksiä. Samaan aikaan sosiaaliturvaan on tulossa mittavia leikkauksia. Oikeistohallitus on puolensa valinnut, Andersson tviittasi.