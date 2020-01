Tampereen poliisi edistynyt Vasaratien murhan tutkinnassa – toivoo vihjeitä parkissa odottaneesta mustasta Opelista

Auto on ollut pysäköitynä Vasarakadun kiinteistön pysäköintialueen vieraspaikalla eilisaamuna noin kello 8 aikaan pysäköitynä olleesta autosta. Kyseessä on noin vuosimallia 2010 ollut musta Opel-henkilöauto. Poliisin mukaan autoa on kuvailtu niin sanotuksi Hatch back -malliksi, jossa oli takaluukussa hopeanvärinen tai krominen osa tai lista sekä takavalojen ympärillä hopeaa tai valkoista väriä.