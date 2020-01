Tampereen verinen murhamies jatkaa pakoaan – oletko nähnyt tuntomerkkeihin sopivaa miestä?

Poliisi kertoo, että viimeisen kerran tuntomerkkeihin sopiva mies nähtiin eilen aamulla noin kello 9 ja 10 välillä Tampereen Leipakantiellä moottoritien alikulun kohdalla.



Mies oli kulkenut Leipakantietä pohjoiseen päin.



Sisä-Suomen poliisi kertoo tapauksesta julkaisemassaan uudessa tiedotteessa, että poliisilla ei ole epäiltyyn henkirikokseen liittyen vielä uutta tiedotettavaa. Poliisi aikoo tiedottaa tapauksesta seuraavan kerran iltapäivällä.



Uhri löydettiin asunnostaan

Epäilty henkirikos tapahtui eilen aamulla kello 6.00-7.13 välisenä aikana Tampereen Vasaratiellä. Uhri löydettiin asunnostaan.



Poliisi kertoi eilen, että sillä on käsitys teosta epäillyn miehen liikkeistä teon jälkeen.



Hän on poliisin mukaan poistunut paikalta maastoon ja noussut Leipakantielle. Jälki jatkuu Leipakantieltä lounaaseen kääntyvälle polulle ja siitä edelleen maastoon meluvallin päälle. Tämän jälkeen mies on noussut Turtolankadun sillalle ja siitä Pyhäjärventielle. Sillan ylitettyään epäilty on kääntynyt etelään Pyykkiojankadun suuntaan.



Tämän jälkeen miehen liikkeet ovat hämärän peitossa. Poliisi ei ottanut eilen kantaa siihen, missä miehen uskotaan liikkuvan.



Poliisi pyytää vihjeitä

Poliisi on pyytänyt vihjeitä miehestä. Poliisin etsimä henkilö on nuorehko aikuinen mies, noin 175 senttiä pitkä, parraton sekä hoikka tai normaalivartaloinen.



Miehellä on ollut tumma pipo, jonka alareuna on taitettu kaksin kerroin. Hänellä on ollut yllään ulkoiluhousun tyyppiset housut sekä jalassaan mahdollisesti lyhytvarrelliset kengät. Lisäksi miehellä on mustavalkoinen takki, jossa on mahdollisesti jonkinlaista kirjoitusta, joka alkaa E-kirjaimella.



Poliisin mukaan mies on loukkaantunut ja vuotaa tai on vuotanut verta. Kinnusen mukaan poliisilla ei ole tarkempaa tietoa siitä, miten mies on loukkaantunut.