Oletko nähnyt tällaista autoa? Varastettiin Imatralla tiistaina

Auton tunnusmerkit Varastettu auto on tummanharmaa Nissan Skyline GT-R -mallin henkilöauto vuodelta 1991. Sen ratti on oikealla puolella.

Auton rekisteritunnus on KKG-397 ja sen istuimet ovat mustat ja kuppimalliset.

rekisteritunnus on KKG-397 ja sen istuimet ovat mustat ja kuppimalliset. Autossa on takana turvakaaret ja edessä kaaret, jotka kulkevat ovenpieliä pitkin auton sisäpuolella.

Autossa on mustat Sparco-merkkiset turvavyöt. Turvavöissä on sinisellä painettu teksti Sparco.