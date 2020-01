Järkyttävät kuvat Tampereelta: Jahdattu murhamies jätti jälkeensä verivanan – MTV Uutiset tapahtumapaikalla

Tapahtumapaikka hyvin verinen

MTV Uutiset vieraili aamulla tapahtumapaikalla, missä poliisi on eristänyt maantasolla sijaitsevan talon pienen terassipihan.

Verijäljet ovat edelleen selvästi ovenkahvassa ja terassinoven ikkunassa. Verijälkiä on runsaati myös muualla rakennusta ympäröivällä alueella.

Nuorehko, noin 175 senttinen mies

Poliisi kertoi jo eilen, että epäillyn murhaajan poistumisreitti on pystytty seuraamaan pitkälle verijälkivanan vuoksi. Viimeisen kerran epäillyn murhajan tuntomerkkeihin sopiva mies nähtiin eilen aamulla noin kello 9 ja 10 välillä Tampereen Leipakantiellä moottoritien alikulun kohdalla.

Poliisi on pyytänyt vihjeitä miehestä, joka on nuorehko aikuinen mies. Hän on noin 175 senttiä pitkä, hoikka tai normaalivartaloinen ja parraton.