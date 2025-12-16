Poliisi ei epäile rikosta tapauksessa, jossa lapsi hukkui kesällä Lahden Pajulahdessa. Poliisi kertoi tiistaina, että se on päättänyt kuolemansyyntutkinnan.
Noin 10-vuotias lapsi hukkui kesäleirin aikana perjantaina Pajulahden rannalla Lahden Nastolassa. Kyseessä oli helsinkiläisen jalkapalloseuran FC Kontun leiri.
Pelastuslaitokselta kerrottiin tuolloin STT:lle, että lapsi oli uimataitoinen.
Hukkuminen tapahtui poliisin mukaan Pajulahden hiekkarannan laiturin tuntumassa.
Heinäkuun lopussa Suomessa tapahtui lyhyessä ajassa useita hukkumisia ja vaaratilanteita. Tuolloin rannat täyttyivät ennätyksellisen hellejakson vuoksi poikkeuksellisella joukolla uimareita.