Tämän miehen viesteihin Kulmuni kaatui – keskustavaikuttajien taustapiru Kari Jääskeläinen kuvaili lehdessä itseään bulldogiksi: "Puren niin kauan kuin tarvitaan"

Perjantaina eronneen valtiovarainministeri Katri Kulmunin erityisavustajana toiminut Kari Jääskeläinen tunnetaan keskustan merkittävänä taustavoimana, joka on toiminut oikeana kätenä monille keskustapoliitikoille. Ennen Kulmunia Jääskeläinen toimi muun muassa Juha Sipilän ja Anu Vehviläisen erityisavustajana.

Kulmunin oikea käsi

Jääskeläinen on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri. Ura politiikassa alkoi jo varhain, sillä Jääskeläinen liittyi keskustanuoriin 15-vuotiaana. Valtioneuvoston julkaiseman tiedotteen mukaan Jääskeläinen on työskennellyt muun muassa keskustan eduskuntaryhmässä ja Euroopan parlamentissa erityisavustajana. Politiikan lisäksi uralle mahtuu muutakin: Jääskeläinen on toiminut esimerkiksi Suomen Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkönä ja johtajana Elinkeinoelämän Keskusliitossa.