IL:n julkaisemat viestit: "Ministeri haluaa itselleen kunnollisen viestintäkoulutuksen, haluamme sen toteuttajaksi Tekirin"

Ministeriön sisäisen viestinvaihdon on julkaissut Iltalehti .

Jääskeläinen ilmoitti 5.8.2019 TEMin virkamiehille, että silloinen elinkeinoministeri Katri Kulmuni halusi itselleen ”kunnollisen viestintäkoulutuksen”, jonka toteuttajaksi he halusivat viestintätoimisto Tekirin.

Kulmunin eroon johtanut soppa alkoi tällä viikolla, kun Suomen Kuvalehti uutisoi, että Kulmuni on syksystä 2019 lähtien käyttänyt tiiviisti viestintäkonsultti Harri Saukkomaan yrityksen Tekirin palveluita.

Kulmuni on perustellut koulutuksiaan muun muassa esiintymisjännityksellään. Kohu syntyi siitä, että Kulmunin palvelut on maksanut kaksi ministeriötä – työ- ja elinkeinoministeriö Kulmunin ollessa elinkeinoministerinä ja valtiovarainministeriö Kulmunin ollessa valtiovarainministerinä.

Kulmuni aikoo maksaa

Laskua on arvonlisäveroineen kertynyt noin puolessa vuodessa yhteensä 56 203 euroa. Kulmuni on sanonut, ettei tiennyt summan suuruutta ja hän on ilmoittanut maksavansa rahat ministeriöille.