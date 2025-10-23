Venäläiskoneet loukkasivat Liettuan ilmatilaa.

Kaksi venäläiskonetta lensi Natoon kuuluvan Liettuan ilmatilassa torstaina. Liettuan asevoimien mukaan koneet olivat maan ilmatilassa noin 18 sekuntia.

Reutersin mukaan toinen koneista oli Su-30-hävittäjä, sekä Il-78-ilmatankkauskone. Koneet ylittivät rajan kello 18.00 Liettuan ja myös Suomen aikaa ja olivat mahdollisesti tekemässä ilmatankkausharjoitusta.

Naton Baltian ilmavalvonnassa toimivat espanjalaishävittäjät lähetettiin paikalle ja partioivat alueella.

Liettuan puolustusministeriö kertoo asiasta myös viestipalvelu X:ssä.

– Tänään venäläiset sotilaskoneet tunkeutuivat hetkellisesti Liettuan ilmatilaan. Joukkomme reagoivat nopeasti yhdessä NATO:n partioivien hävittäjien kanssa. Liettua on edelleen vahva ja valmis. Maamme jokaista senttimetriä suojellaan, puolustusministeriö kirjoittaa.