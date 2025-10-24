Juuri nyt Avaa

Liettuan ulkoministeriö sanoi torstaina kutsuneensa Venäjän suurlähetystön edustajat puhutteluun esittääkseen vastalauseen vastuuttomasta ja vaarallisesta käyttäytymisestä.

Venäjän ulkoministeriö sanoo viestipalvelu Telegramissa, että koneet eivät poikenneet reitiltään tai loukanneet muiden maiden ilmatilaa.

Liettuan asevoimien mukaan Suhoi SU-30-hävittäjä ja IL-78-ilmatankkauskone lensivät 700 metrin matkan Liettuan ilmatilassa. Ilmatilaloukkaus kesti vain 18 sekuntia. Asevoimien mukaan meneillään oli todennäköisesti ilmatankkausharjoitus.

– Kyseessä on räikeä kansainvälisen oikeuden ja Liettuan alueellisen koskemattomuuden loukkaus, presidentti kirjoitti.

Viro aktivoi pian tapahtuman jälkeen Naton neljännen artiklan. Sen mukaan jokainen jäsenmaa, joka kokee koskemattomuutensa, riippumattomuutensa tai turvallisuutensa olevan uhattuna, voi pyytää neuvotteluja jäsenmaiden kesken.