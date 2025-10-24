Liettuan asevoimien mukaan kaksi venäläiskonetta lensi maan ilmatilassa 700 metrin matkan. Ilmatilaloukkaus kesti vain 18 sekuntia.
Venäjän ulkoministeriö kiistää maan koneiden loukanneen Liettuan ilmatilaa.
Liettuan presidentti Gitanas Nauseda sanoi torstaina, että kaksi venäläiskonetta oli loukannut maan ilmatilaa. Nausedan mukaan koneet lähtivät Kaliningradin alueelta.
Liettuan asevoimien mukaan Suhoi SU-30-hävittäjä ja IL-78-ilmatankkauskone lensivät 700 metrin matkan Liettuan ilmatilassa. Ilmatilaloukkaus kesti vain 18 sekuntia. Asevoimien mukaan meneillään oli todennäköisesti ilmatankkausharjoitus.
Paikalle lähetettiin kaksi espanjalaista hävittäjää sotilasliitto Naton Baltian-ilmavalvontaoperaatiosta.
Venäjän ulkoministeriö sanoo viestipalvelu Telegramissa, että koneet eivät poikenneet reitiltään tai loukanneet muiden maiden ilmatilaa.
"Räikeä kansainvälisen oikeuden loukkaus"
Liettuan ulkoministeriö sanoi torstaina kutsuneensa Venäjän suurlähetystön edustajat puhutteluun esittääkseen vastalauseen vastuuttomasta ja vaarallisesta käyttäytymisestä.