Tämä unohdus voi tietää "ikävää yllätystä" palkkapäivänä liki 900 000 suomalaiselle – tarkista heti oma tilanteesi!

Vuosi lähenee loppuaan, joten onkin jälleen aika tarkastaa oman verokortin tilanne. Verohallinto muistuttaa tiedotteessaan , että noin 886 000 henkilöllä on verokortissaan liian pieni veroprosentti tällä hetkellä, jos heidän tulonsa ovat samankaltaiset loppuvuonna kuin tammi–elokuussa.

− Verokortille on merkitty arvio koko vuoden tuloista. Jos henkilö tienaakin enemmän kuin tulorajaksi on arvioitu, yli menevä osuus verotetaan lisäprosentilla, joka on korkeintaan 60 prosenttia. Ero perusprosenttiin voi siis olla merkittävä, selittää Verohallinnon menettelypäällikkö Päivi Ylitalo tiedotteessa.