Liki miljoonan suomalaisen tilipussi uhkaa huveta joulun alla – muistutus jäänyt monilta huomaamatta

Verohallinnon arvion mukaan 965 000 tuloraja ylittyy, jos he saavat loppuvuodesta samaa tahtia tuloja kuin vuoden 2023 tammi-syyskuussa. Mikäli tuloraja ylittyy, loppuvuoden tuloja verotetaan korkeammalla lisäprosentilla.

Iso osa ei ole reagoinut muistukseen

Tänä vuonna muistutusviestejä on jo lähetetty noin 90 000 tulonsaajalle, joista reilu viidennes on päätynyt hyväksymään ehdotuksen sellaisenaan tai muokattuna.

Hän kertoo, että kun omaa tulorajaa tarkistaa, kannattaa katsoa, mille ajalle tuloraja on merkattu.

− Jos verokortin on saanut Verohallinnolta viime joulu–tammikuussa eikä ole tehnyt uutta verokorttia vuoden 2023 aikana, verokortti on tullut voimaan helmikuussa 2023. Tästä syystä verokortille merkitty tuloraja on 11 kuukaudelle. Tulorajaa tarkistaessa tässä tapauksessa lasketaan tulot helmikuun alusta joulukuun loppuun, lomarahat mukaan lukien, Ylitalo kertoo.