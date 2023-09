Töihin ajavien kustannukset voivat nousta sadoilla euroilla, vaikka bensavero laskee: Katso esimerkkilaskelmat

Töihin pitkää matkaa ajavien kulut voivat ensi vuoden alussa nousta jopa satoja euroja. Syynä on se, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus korottaa matkakuluvähennyksen omavastuuosuutta ja samalla Sanna Marinin (sd.) hallituksen tekemät määräaikaiset korotukset matkakulujen verovähennyksiin päättyvät.

Vuosina 2022–2023 matkakuluja on voinut vähentää verotuksessa enintään 8 400 euroa, mutta nyt enimmäismäärä palaa aiempaan 7 000 euroon. Lisäksi Orpon hallitus aikoo vuoden alusta korottaa matkakuluvähennyksen omavastuuta asteittain 900 euroon, kun nyt se on 750 euroa.

Kirpaisee etenkin pitkää matkaa ajavia

Laskelmissa vuoden työpäivien määräksi on oletettu 226 ja oman auton käytön matkakuluvähennykseksi tämänhetkinen 0,30 euroa kilometriltä, jonka voi saada , jos esimerkiksi julkista liikennettä ei ole käytettävissä. Verohallinto päättää vähennyksen määrän loppuvuodesta 2024.

Jos esimerkkihenkilö Jannen matka töihin ja takaisin kotiin on yhteensä 140 kilometriä päivässä ja hänen verotettavat vuositulonsa ovat 70 000 euroa, matkakuluvähennysten muutokset maksavat hänelle veroprosentin kasvamisen muodossa 612 euroa vuodessa. Tähän vaikuttaa pudotus matkakulujen vähennettävässä enimmäismäärässä. Bensiinin halpenemisen vuoksi Janne säästäisi 97 euroa, eli yhteensä hänelle tulisi vuodessa takkiin 515 euroa.

Vähemmän ajavillakin lopputulos on pakkasen puolella, mutta vähemmän. Jos esimerkkihenkilö Sirpa ajaa päivittäin töihin ja takaisin yhteensä 20 kilometriä ja hänen verotettavat tulonsa ovat 30 000 euroa, vähennysmuutokset maksavat hänelle 50 euroa vuodessa, kun omavastuuosuus kasvaa. Hänen bensakulunsa taas pienenevät 14 euroa, eli yhteensä hänelle jää vuodessa 36 euroa vähemmän rahaa käteen kuin aiemmin.

Työmatkan pituuteen vaikea vaikuttaa

– Kysymys on kiinnostava ja hyvin vaikea. Ainakin on todella monta muutakin muuttujaa, jotka valintaan vaikuttavat, sanoo Työterveyslaitoksen johtava tutkija Jenni Ervasti STT:n haastattelussa.

Ervastin mukaan kodin ja työpaikan välisen matkan pituus on keskeinen tekijä, kun kulkutapaa valitaan, mutta matkan pituuteen ei pysty kovin helposti vaikuttamaan.

– Jos yhdensuuntainen työmatka on kymmenen tai jopa kymmeniä kilometrejä, käytännössä sitä ei pyöräillä tai ainakaan kävellä päivittäin. Se, käyttääkö omaa autoa vai julkisia välineitä työmatkaan, riippuu paljon siitä, kuinka käteviä julkiset yhteydet ovat, Ervasti kertoo.

Hän on mukana tutkimushankkeessa , jossa parhaillaan selvitetään muun muassa syitä työmatkan kulkutapojen valinnan taustalla.

Matkan pituuden lisäksi perhetilanne voi vaikuttaa valintaan. Jos on pieniä lapsia, joita on kuskattava päiväkotiin, työssä käyvä valitsee todennäköisemmin auton lyhyellekin matkalle, koska se on kätevää.