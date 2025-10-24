Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti torstai-iltana lopettavansa kaikki kauppaneuvottelut Kanadan kanssa vastalauseena Ontarion maakunnan hallituksen tv-mainokselle, jossa entinen presidentti Ronald Reagan puhuu kielteisesti tulleista. Aiheesta kirjoittaa muun muassa CNBC.
Mainosta on esitetty laajasti Yhdysvalloissa.
Trumpin mukaan Kanada yrittää vaikuttaa vireillä olevaan tapaukseen Yhdysvaltain korkeimmassa oikeudessa, joka voisi kaataa hänen hallintonsa määräämiä tulleja.
Mainoksissa Reaganin äänellä varoitetaan tullien haitallisista vaikutuksista amerikkalaisille työntekijöille ja kuluttajille.
– Kanada on vilpillisesti käyttänyt valemainosta, jossa Ronald Reagan puhuu kielteisesti tulleista, Trump kirjoitti Truth Social -palvelussa.
– TULLIT OVAT ERITTÄIN TÄRKEITÄ YHDYSVALTAIN KANSALLISELLE TURVALLISUUDELLE JA TALOUDELLE. Kanadan törkeän käytöksen vuoksi KAIKKI KAUPPANEUVOTTELUT KANADAN KANSSA PÄÄTETÄÄN TÄTEN, Trump jatkoi.