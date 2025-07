Trump uhkaa Kanadaa 35 prosentin tuontitulleilla

Donald Trump uhkaa Kanadaa kovilla tuontitulleilla.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo asettaa Kanadalle 35 prosentin tuontitullit, joiden on määrä astua voimaan elokuun alussa. Trump on ilmoittanut asiasta Kanadan pääministerille Mark Carneylle kirjeessä.

Yhdysvallat ja Kanada ovat olleet aiemmin läheisiä liittolaisia, mutta maiden välit ovat päässeet pahasti tulehtumaan sen jälkeen, kun Trump palasi presidentiksi.

Trump on syyttänyt Kanadaa muun muassa huumeiden valumisesta rajan yli ja perustellut tällä myös tuontitullejaan.

Maat ovat käyneet kauppaneuvotteluja ja toivoneet pääsevänsä sopimukseen 21. heinäkuuta mennessä, mutta Trumpin viimeisin uhkaus voi vaarantaa kyseisen määräajan toteutumisen.

Kanada ei säästynyt uudelta tulliuhkaukselta, vaikka Trumpin ja Carneyn välit ovat lämmenneet jossain määrin viime kuukausina.

Kirje EU:lle tulossa ehkä pian

Carneylle lähtenyt kirjelmä on viimeisin päälle 20 tullikirjeestä, joita Trump on lähettänyt Yhdysvaltain kauppakumppaneille tällä viikolla. Kirjeissään Trump on avannut tulliaikeitaan.

EU ei ole saanut vielä omaa tullikirjettään, mutta Trump kertoi uutiskanava NBC Newsille lähettävänsä kirjelmän joko torstaina tai perjantaina.

– Haluaisin tehdä sen tänään, Trump sanoi NBC:lle torstaina Yhdysvaltain aikaa.

Trump ilmoitti uusista korotetuista tulleista huhtikuussa, mutta lykkäsi pian niiden voimaantuloa 90 päivällä. Korotettujen tullien piti tulla voimaan keskiviikkona, mutta maanantaina Trump lykkäsi niiden voimaantuloa elokuun alkuun.

Lykkäys antoi EU:lle ja Yhdysvaltain muille kauppakumppaneille lisää aikaa neuvotella tullisopimuksista.

Juttua on täydennetty kauttaaltaan lisätiedoilla 11.7. kello 6.04.