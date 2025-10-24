Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että kaikki kauppaneuvottelut Kanadan kanssa on keskeytetty.
Trumpin ilmoitus tuli sen jälkeen, kun Kanadassa julkaistiin hänen mielestään "vilpillinen mainos". Mainoksessa Yhdysvaltain ex-presidentti Ronald Reagan puhui kielteisesti tulleista.
Lue myös: Trump: Tässä tilanteessa Israel menettäisi kaiken tuen Yhdysvalloilta
Asiasta uutisoi uutitoimisto Reuters.
– Heidän törkeän käytöksensä vuoksi KAIKKI KAUPANNEUVOTTELUT KANADAN KANSSA OVAT TÄTEN PÄÄTTYNEET, Trump kirjoittaa Truth Social -palvelussa.