Tämä on tilanne Ukrainassa nyt: Saarretun Mariupolin tuhot näkyvät satelliittikuvissa – Kreml: Ei läpimurtoja neuvotteluissa

Satelliittikuvien mukaan sekä varaston pohjoispäähän että eteläpäähän on isketty kahden viime viikon aikana.

Punaisen Ristin kansainvälisen komitean tiedottaja Jason Straziuso on vahvistanut CNN:lle, että satelliittikuvissa näkynyt rakennus on Punaisen Ristin varasto.

Kuvien perusteella pahoin vaurioituneita asuinrakennuksia on muun muassa Livoberezhnyin alueella Mariupolin itäpuolella. Eräässä ilmeisesti Livoberezhnyin itäosasta otetussa kuvassa näkyy kymmeniä taloja, joista lähes jokaisen katto näyttää tuhoutuneen tai pahasti vaurioituneen.

Kuvat näyttävät myös Venäjän pommittaman teatterin, jossa Mariupolin kaupunginhallinnon mukaan on saattanut kuolla jopa 300 siviiliä.

Ukrainan mukaan Mariupolissa on kuollut ainakin 5 000 ihmistä Venäjän hyökkäyksen alettua. Venäjän saartamassa kaupungissa arvioidaan olevan edelleen peräti 160 000 ihmistä.

Ihmisoikeusvaltuutettu sanoi Venäjän mahdollisesti syyllistyneen sotarikoksiin

Biden ja Zelenskyi keskustelivat Ukrainan tilanteesta puhelimessa

Yhdysvallat on ilmaissut skeptisyytensä sen suhteen, että Venäjä olisi neuvottelemassa Ukrainan kanssa tosissaan. Biden on sanonut, että lännen täytyy seurata, toimiiko Venäjä sanojensa mukaan.

Brittitiedustelu: Tappioita kärsineitä venäläisjoukkoja vetäytynyt pois Ukrainasta

Britannian sotilastiedustelun mukaan pahoja tappioita Ukrainassa kärsineitä venäläisjoukkoja on vetäytynyt takaisin Venäjälle ja Valko-Venäjälle huollettavaksi ja järjestäytymään uudelleen. Tämä asettaa lisäpaineita Venäjän joukkojen huollolle ja on osoitus siitä, että venäläisten hyökkäysjoukkojen kärjen on ollut vaikeaa ryhmittyä uudelleen Ukrainassa.