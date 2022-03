Alexander Stubb: Eurooppalainen yhteistyö on ennennäkemätöntä, mutta sillä on myös hintansa – "Sota tarkoittaa meidän elintasomme laskua"

– Yleensä EU etenee kolmessa vaiheessa. Ensin on kriisi, sitten kaaos ja epätäydellinen ratkaisu. Nyt se kaaos jäi kokonaan pois, kun kriisi syttyi, Stubb selittää.

– Sodan hinta meille tulee olemaan inflaatio eli ruoan, bensan ja lämmityksen korkeampi hinta. Täytyy myös muistaa, että meillä alkaa olla 3,5 miljoonaa pakolaista eli jossain vaiheessa tuuli kääntyy. On hirveän tärkeää, että eurooppalaiset johtajat kommunikoivat tämän rauhan ja sodan hinnan, sillä se tarkoittaa meidän elintasomme laskua.

– Sitten me lähdetään varmaan uudestaan siihen populismin aaltoon. Tällä hetkellä on sellainen illuusio siitä, että kaikki Putinin ystävät äärioikeistosta ovat ikään kuin lakaistu pois. Tosiasia on se, että siinä vaiheessa, kun ihminen tuntee lompakossaan, omassa elintasossaan ja elämässään sen lujuuden, se tulee näkymään vaaliuurnilla. Tässä voi tapahtua rajujakin liikkeitä, Stubb sanoo.