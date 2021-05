Tämä on Suomen rokotetilanne nyt: Yli 280 000 saanut jo toisen pistoksen koronaa vastaan – rokotekattavuus riittävä yli 60-vuotiailla

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut 37,8 prosenttia väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Rokotteen ensimmäisen annoksen on nyt saanut lähes 2,1 miljoonaa ihmistä. Rokotettujen määrä on noussut eilisestä noin 12 500:lla.