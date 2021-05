Norja nosti nuoret vanhempien ikäryhmien rinnalle maan rokotusstrategiassa – THL:n Nohynek: 18–24-vuotiaiden rokottamista harkittu myös Suomessa

Suomen tavoitteena on tarjota kesän loppuun mennessä kaikille rokotettaville ikäryhmille vähintään yksi annos. THL:n Hanna Nohynekin mukaan Suomessa ollaan rokotustrategian mukaisessa aikataulussa.

Nohynekin mukaan vastaavaa rokotusjärjestystä on harkittu matemaattisten mallinnusten kautta myös Suomessa.

Rokotusjärjestyksen muuttaminen ei ole yksinkertaista

Nuoremmat rokotetaan heinäkuun loppuun mennessä

– Me olemme nyt tilanteessa, jossa maahan tulevia rna-rokotteita pitää antaa myös toisiin annoksiin. Eli emme pysty antamaan vain ensimmäisiä annoksia. Moni ikääntynyt ihminen on tilanteessa, jossa se kaksitoista viikkoa on tullut täyteen, eli rokotteita menee sekä 1. ja 2. annoksiin, mutta myös uusiin 1. annoksiin.