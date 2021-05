MTV Uutiset selvitti, miten ja minkä ikäisiä eri puolilla Suomea rokotetaan: Sairaanhoitopiirit ihmeissään, miksi 74-vuotias helsinkiläinen sai rokoteajan vasta kuukauden päähän, kun nuorempia piikitetään päivässä

MTV Uutisten tietojen mukaan 74-vuotias helsinkiläisnainen kieltäytyi huhtikuussa Astra Zenecan koronarokotteesta, jolloin hänelle annettiin mahdollisuus varata uutta aikaa toukokuun alussa, kun kansalaisille annettiin mahdollisuus valita rokotteensa. Kun hän soitti uutta aikaa Pfizerin rokotetta varten, hänelle annettiin sellainen kesäkuun alkuun, vaikka samaan aikaan huomattavasti nuoremmat ikäryhmät (+50-vuotiaat) saivat Pfizer-rokoteaikoja seuraaville päiville. Tämä herättää ihmetystä muissa sairaanhoitopiireissä.

Kaiken kaikkiaan Suomessa rokotetaan nyt työikäistä väestöä, Vantaalla jopa 40-vuotiaita ja sitä vanhempia.

"Rokottaminen on koko ajan avoinna myös vanhemmille ikäryhmille"

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtajaylilääkäri Juha Korpelainen kertoo rokottamisen sujuvan jouhevasti.

– Alueemme suurimmassa kaupungissa Oulussa on tällä viikolla rokotettu yli 50-vuotiaita ja sitä vanhempia. Joissakin kunnissamme on edetty jo 45-vuotiaisiin, Korpelainen kertoo.

– Rokotustahtimme on suunnilleen samanlainen kuin muuallakin Suomessa. Rokotukset sujuvat hyvin, mitään hankaluuksia ei ole. Kaikki rokotteet, mitkä vain saamme, pystymme helposti pistämään, Korpelainen jatkaa.

Korpelaisen mukaan "aikaikkunasta" myöhästymisen ei pitäisi viivästyttää rokotteen saantia kohtuuttomasti.

– Tuo kysymys on enemmän kuntakohtainen, mutta kyllä jokainen kunta haluaa varmistaa sen, että kaikille annetaan mahdollisuus.

– Oulun osalta voin sanoa, että vaikka nyt rokotetaan 50-vuotiaita ja siitä ylöspäin, mutta rokottaminen on koko ajan avoinna myös vanhemmille ikäryhmille. Yli 60- ja 70-vuotiaita ei siis ole kielletty varaamasta aikaa rokotukseen, vaikka nuorempiakin on jo vuorossa.

74-vuotiaan helsinkiläisnaisen tapaus kuulostaa Korpelaisen korvaan oudolta.

– Tällaista en ole kuullut täällä Pohjois-Pohjanmaalla sattuneen missään, eikä sen pitäisi olla mahdollistakaan.

– Toki täällä on 29 kuntaa eli en tiedä jokaisesta kunnasta, miten he hoitelevat näitä asioita.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Korpelaisen mukaan oman ikäryhmän rokoteikkunan avautumisesta tiedotetaan hyvin eri tavoin eri kunnissa. Oulun kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä tiedottaen rokoteajanvarauksesta sekä median että nettisivujensa kautta.

– Netissä kerrotaan hyvin reaaliaikaisesti, missä mennään. Myös esimerkiksi paikallislehtemme Kaleva ja monet muut paikalliset mediat uutisoivat näistä hyvin. Tekstiviestit ovat myös käytössä.

Katso video: Tuleeko Sputnik-rokote käyttöön myös Suomessa? – haastattelussa THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek

2:35

Tampereella on edetty 45-49-vuotiaisiin

Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) infektiosairauksien ja sisätautien erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Reetta Huttunen vastaa kysymyksiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin rokotetilanteesta.

– Meillä on päästy etenemään varsin hyvin. Tietysti kuntien välillä on jonkin verran eroja tässä etenemisessä. Tampere on ennättänyt jo 45-49-vuotiaiden rokottamiseen.

– Sellaisissa kunnissa, jossa ikärakenne on korkeampi, ollaan vielä vähän korkeammissa ikäryhmissä. Esimerkiksi Pohjois-Pirkanmaalla on tällaisia kuntia. Mutta joka tapauksessa työikäisissä mennään joka kunnassa. Tampereella on suhteessa enemmän opiskelevia ja työikäisiä.

Rokotteen saa "varsin joustavasti"

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mikäli oman aikansa joutuu perumaan tai siirtämään sillä hetkellä, kun oman ikäryhmän väkeä rokotetaan, ei uuden ajan saaminen pitäisi olla ongelma.

– Uskoisin että Pirkanmaalla pystytään varsin joustavasti järjestämään rokotus, vaikka se oma vuoro olisi ohi mennyt. Minun korviini ei ole kantautunut sellaista tietoa, että olisi joutunut pitkästi odottamaan, kun oma vuoro on mennyt ohi.

– Jos huomaa että on jo nuoremmat ikäryhmät menossa ja itse kuuluu vanhempiin, niin kyllä kannattaa olla yhteydessä omaan kuntaan. Kyllä sen rokotteen varmasti nopealla aikataululla saa.

"Kunnat ovat kovilla"

Huttunen pahoittelee helsinkiläisnaiselle sattunutta viivästystä.

– Nämä ovat valitettavia tällaiset tilanteet. Ensimmäinen toukokuuta kun tuli mahdollisuus siihen, että 65 vuotta täyttäneetkin voivat valita RNA-rokotteen Astra Zenecan sijaan, niin se kiistatta voi kunnassa aiheuttaa aika paljon lisätyötä ,kun aikoja perutaan ja uudelleenorganisoidaan.

Huttunen kertoo uskovansa, että Pirkanmaallakin voi joutua odottamaan uutta aikaa, mikäli haluaa vaihtaa rokotevalmisteen jonkin toisen valmistajan rokotteeseen.

– Kunnat ovat hyvin kovilla näiden järjestelyjen suhteen. Se ei ole kuntien ilkeyttä eikä laskelmointia, vaan se perustuu siihen, että ajanvaraukset saattavat ruuhkautua, Huttunen lisää.

Huttusen mukaan rokoteajanvarauksessa on kunnittain vaihtelevia käytäntöjä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Pääasiassa se on perustunut omaan aktiivisuuteen. Kunnat ilmoittavat rokotuksista omilla viestintäkanavillaan. On sähköistä ajanvarausta ja puhelimitse tapahtuvaa ja joissain kunnissa on varmasti tekstiviestejäkin lähetetty.

Varsinais-Suomessa jokaisella on usean viikon aikaikkuna

Turun yliopistollisen sairaalan (TYKS) sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikön ylilääkäri Esa Rintala vastaa kysymyksiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tilanteesta. Turkulaiset rokotetaan Turun messukeskuksessa.

– Meidän sairaanhoitopiirissämme rokotetaan tällä hetkellä 50-59-vuotiaita ja siitä ylöspäin. Yli 70-vuotiaat on saatu rokotettua jo erittäin hyvin, kun ensimmäisestä annoksesta puhutaan. Toista annosta saavat nyt 80-vuotiaat ja siitä ylöspäin.

Oman ikäryhmänsä aikaikkunasta pois jääminen ei Rintalan mukaan aiheuta suurta viivästystä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä.

– Kyllä meidän alueellamme pääsee hyvin (rokotettavaksi) kaikissa kunnissa. Rokotusaikaa on useampi viikko jokaisen ikäryhmän kohdalla. Useimmiten ehtii jo seuraavalla viikolla – ei se aika pitkälle mene.

Turussa on käytössä automaattinen ajanvaraus.

– Robotti hakee sieltä tietyn syntymäajan perusteella sen vuosiluokan ihmiset ja jos he ovat ilmoittaneet haluavansa rokotteen, niin robotti lähettää tekstiviestin puhelimeen.

Mikäli rokotteeseen ei pääse oman ikäryhmänsä kohdalla, täytyy tilanne hoitaa manuaalisesti.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Sitten täytyy vain uusi aika varata. Se ei tule robotin kautta automaattisesti.

Valmisteen vaihtaminen ei ole peruste siirtää aikaa pitkälle eteenpäin

Rintala ihmettelee helsinkiläisnaisen tapausta.

– Helsingin asioihin en voi ottaa kantaa, mutta kyllä se kuulostaa hankalalta. Yli 65-vuotiaat saavat valita muunkin valmisteen ja ei se ole peruste siirtää aikaa pitkälle eteenpäin.

– Kyllä tuossa iässä varsinkin kun on yli 70-vuotias, pitäisi rokote saada aikaisemmin. Meillä Varsinais-Suomessa 70-vuotiaat on yli 90-prosenttisesti rokotettu.

Viiveet vaihtelevat kunnittain

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi on lomalla, mutta hänen sijastaan MTV Uutiset tavoitti HUS:n hallinnollisen ylilääkärin Veli-Matti Ulanderin.

Ulanderin mukaan ikäryhmänsä rokottamisesta myöhästyminen aiheuttaa erilaisia viiveitä kuntakohtaisesti.

– En osaa sanoa paljonko rokotusajan saanti viivästyisi, jos aikaikkunastaan myöhästyy. Kunnat vastaavat siitä. Olettamani on, että kyllä rokotteen tietenkin saa. Tavoite on kuitenkin se, että kansalaiset saataisiin mahdollisimman nopeasti ja kattavasti rokotettua.

"Kuulostaa erikoiselta"

Ulander ihmettelee helsinkiläisnaisen tapausta.

– Jos hän on 74-vuotias, niin hän olisi kuulunut alun alkaenkin Pfizerin rokotteen ryhmään. Astra Zenecan kohderyhmää ovat 60-69-vuotiaat. Minun on vaikea sanoa, mistä tällainen yksittäistapaus johtuu. Kuulostaa erikoiselta. Yli 70-vuotiaat eivät ole missään vaiheessa olleet saamassa Astra Zenecan valmistetta.

Pääkaupunkiseudulla rokotukset ovat Ulanderin mukaan edenneet hyvin.

– Kaiken kaikkiaan rokottaminen sujuu erittäin tehokkaasti ja nopeasti. Rokotteita on tullut enemmän koko maahan ja totta kai se näkyy myös terveydenhuollon piirissä. Hiukan eri tahtiin kunnat menevät tässä HUS:n alueella.

Ulanderin mukaan Suomessa tehdään jonkin verran alueellista kohdentamista.

– Päijät-Hämeeseen on nyt ohjattu tällä viikolla enemmän rokotteita, koska siellä epidemiatilanne on kiihtynyt.

Katso video: Onko EU:n ja Astra Zenecan välillä "rokotesota"? MTV Uutisten kirjeenvaihtaja kertoo videolla Ruotsin tilanteesta