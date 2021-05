Joko voi matkustaa – ja minne menisit itse? Kysyimme seitsemältä tunnetulta korona-asiantuntijalta

Rokotustilanne näyttäisi viimein tuovan valoa alalle, vaikka ala toivookin päättäjiltä lisää joustoa matkustamisen helpottamiseksi.

MTV Uutiset kysyi seitsemältä asiantuntijalta neljä kysymystä matkailusta. Kuuden vastaukset löydät kirjoitettuna alta ja HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven vastaukset voit kuunnella MTV Uutiset Liven lähetyksestä aamupäivällä videolta tästä alta.

Joko suomalaiset voivat hyvillä mielin alkaa suunnitella ulkomaanmatkoja?

Asko Järvinen, ylilääkäri, HUS

– Suunnitella voi, mutta monet toteutukseen liittyvät asiat ovat edelleen auki, erityisesti eri maiden säännöt maahantulijalta edellytettävistä testeistä ja rokotuksista on auki. Useimmat maat edellyttänevät kahden rokotuksen saamista, mikä ei suomalaisten kohdalla toteudu vielä kesän aikana. On hyvä muistaa, että maailmalla tartuntoja on jopa aiempaa enemmän, vaikka Euroopassa tapausmäärät ovat laskussa. Etenkin kehitysmaassa ja kehittyvissä maissa tautilanne tullee olemaan vielä pitkään vaikea ja siten matkustaminen kauemmas ei tulle normaalistumaan vielä tämän vuoden puolella.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

WHO:lla työskentelevä asiantuntija Jussi Sane

– Koronapandemia on helpottunut kauttaaltaan Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja riskit pienentyneet merkittävästi, myös pohjoisen pallonpuoliskon kesä itsessään vähentää hengitystieinfektioiden kiertoa. Matkustaessa tulee kuitenkin aina mennä kohdemaan sääntöjen mukaan ja nämä voivat vielä vaihdella maasta riippuen.

Eeva Ruotsalainen, apulaisylilääkäri, HUS

– Vielä ei ole aika lähteä ulkomaanmatkalle. Koronaviruspandemiasta johtuen maailmanlaajuinen matkustamista koskeva yleisohje on tarpeettoman matkustamisen välttäminen, ja tämä koskee myös kesää ja alkusyksyä. Pandemia on edelleen voimissaan ja on uhka matkustusturvallisuudelle sekä pandemian leviämiselle erityisesti herkemmin tarttuvien ja vakavampia taudinkuvia aiheuttavien huolestuttavien virusvarianttien takia.

Tilanne voi kohdemaassa muuttua äkillisesti ja ennalta-arvaamattomasti epidemiatilanteen pahentuessa, ja toisaalta on riski tuoda tautia myös Suomeen. Siten kesälläkään Eurooppaan tai muualle maailmalle ei ole syytä matkustaa, vaan suosia kotimaan matkailua koronaturvallisesti. Myös Suomeen maahantulon rajoitukset ovat välttämättömiä pandemian leviämisen hidastamiseksi.

Viime kesänä Suomi sai painettua tautitapaukset hyvin alhaisiksi kevään ja kesän aikaisten rajoitustoimenpiteiden ansiosta. Tuolloinkaan ei ulkomaille matkustettu. Edelleen nyt toukokuussa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä tautitapauksia todetaan 700-800 per viikko, kun meidän pitäisi päästä alle 50 tapausta per viikko. Huolestuttavat virusvariantit ovat toistaiseksi epidemian hallinnan merkittävin epävarmuustekijä, mutta syksyä kohden rokotusten edistyminen tullee muuttamaan epidemian luonnetta.

Lasse Lehtonen, diagnostiikkajohtaja, HUS

– EU:n green pass ohjelma avaa matkustamista EU:n sisällä. Epidemiatilannetta kannattaa kuitenkin seurata, ennen kuin Välimeren maihin lähtee. Etelä-Amerikka, Afrikka ja jotkut Aasian alueet ovat edelleen sellaisessa tilanteessa, etten ainakaan itse sinne uskaltaisi lähteä.

Heikki Peltola, infektiotautiopin emeritusprofessori

Ilman muuta!

Mika Rämet, johtaja, Rokotetutkimuskeskus

Ainakin itselleni mukavien asioiden ajattelu ja suunnitteleminen piristää, eli toki matkoja voi jo alkaa suunnittelemaan. Itse aion ensi kesänä vielä keskittyä lomailemaan koti-Suomessa.

Kun matkustaminen avataan, niin onko se silloin kaikille turvallista? Vai vain rokotteen saaneille? Ja onko väliä, onko saanut yhden vai kaksi rokotetta?

Asko Järvinen, ylilääkäri, HUS

– Rokotteet antavat hyvän suojan vaikealta taudilta jo yhden rokoteannoksen jälkeen, mutta tietoa siitä, miten hyvin ne estävät taudin tarttumista rokotetulta rokottamattomalle tarvitaan vielä lisää. Koronavirusinfektioita tulee maailmalla olemaan vielä pitkään ja siten varovaisuus ja paikallisten ohjeiden noudattaminen tulevat olemaan matkustaessa huomioitavia. Maahan, jossa tartuntoja on hyvin vähän ja väestö on laajalti rokotettua tulee olemaan turvallisempaa matkustaa.

WHO:lla työskentelevä asiantuntija Jussi Sane

–Tässäkin asiassa maissa voi olla eriäviä ohjeita, miten osin tai kokonaan rokotetut, koronan sairastaneet ja muut voivat käyttäytyä. Yleisesti riskit ovat toki pienentyneet kaikille vähentyneen viruskierron vuoksi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Eeva Ruotsalainen, apulaisylilääkäri, HUS

– Pandemiatilanne on maailmalla ja myös Euroopassa edelleen epävakaa ja paikoin vakava, ja tilanne voi muuttua alueellisesti nopeastikin. Pandemiatilanteen johdosta yhä useampi maa edellyttää maahantulon edellytyksenä negatiivista koronavirustestiä tai todistusta sairastetusta koronavirustaudista tai kahden rokotteen antamasta suojasta.

Suomessa yhden rokoteannoksen on saanut toukokuun toiselle viikolle mennessä 37 prosenttia väestöstä, ja toisen rokoteannoksen vasta noin 4 prosenttia. Huolestuttavien virusvarianttien takia tarvitaan kaksi rokoteannosta riittävän tehon ja suojan muodostumisen takia. Meillä Suomessa kahden rokoteannoksen antoväli on kolme kuukautta. Siten väestötasolla kahden rokoteannoksen antama suoja on voimassa kattavasti vasta myöhäisenä syksynä, todennäköisesti loka-marraskuussa. Yksilötasolla se toki on voimassa rokotustahdista riippuen aiemminkin.

Vaikka Euroopassa rokottaminen sujuu kohtalaisen yhtäaikaisesti, maailmanlaajuisesti maat ovat eri tilanteissa väestönsä rokottamisen osalta ja siksi matkustaminen yleisesti ei tule olemaan pitkään aikaan täysin koronaturvallista. Koronavirusrokotesarjan teho on hyvä vakavaa tautia vastaan, mutta perustervettä väestöä jonkin verran heikompi ikääntyneillä ja perussairauksien (kuten sydänsairaudet, astma, syöpätauti, diabetes) takia riskiryhmiin kuuluvilla. Rokotteet eivät anna 100-prosenttista suojaa, joten ennen väestön 70-80 %:n rokotuskattavuutta eli laumasuojan saavuttamista myös rokotettujen on tärkeää käyttää edelleen maskia ja noudattaa turvavälejä.

Lasse Lehtonen, diagnostiikkajohtaja, HUS

– EU:n green pass edellyttää kahta rokoteannosta.

Heikki Peltola, infektiotautiopin emeritusprofessori

– Ei kaikille (niin kuin ei mikään koskaan), mutta terveen järjen ohjauksessa pärjää pitkälle. 2 rokotetta parempi kuin 1, mutta yksikin antaa muutaman viikon kuluttua jo hyvän suojan vakavaa sairastumista vastaan - ja sehän on tärkeintä.

Mika Rämet, johtaja, Rokotetutkimuskeskus

Suosittelen vahvasti kaikille matkustusta suunnitteleville koronarokotteen ottamista. Onneksi rokotukset etenevät nyt vauhdilla. Jo yksi rokote antaa hyvin suojaa vakavaa infektiota vastaan, mutta tehosteannos parantaa suojaa vielä huomattavasti.

Kuinka varuillaan pitää tulevaisuudessa matkoilla olla?

WHO:lla työskentelevä asiantuntija Jussi Sane

– Tuskinpa mikään matkailu koskaan on täysin vaaratonta, ei kyse vain koronasta tai infektiotaudeista. Vaaroista tulee olla tietoinen, riskit suhteuttaa ja kohdemaan ohjeistuksen mukaan toimia niin, jotta riskejä voi pienentää.

Eeva Ruotsalainen, apulaisylilääkäri, HUS

– Euroopassa rokottaminen sujuu kohtalaisen yhtäaikaisesti, mutta maailmanlaajuisesti maat ovat eri tilanteissa väestönsä rokottamisen osalta ja siksi matkustaminen yleisesti ei tule olemaan pitkään aikaan täysin koronaturvallista. Tulevaisuutta matkustamisen osalta on vaikea ennustaa, koska epävarmuustekijöitä on edelleen paljon, kuten jo nyt keskuudessamme rokotteita kiertävät huolestuttavat virusvariantit tai uudet ilmaantuvat variantit. On erittäin todennäköistä, että jatkossa normaalin elämän ja matkustamisen mahdollistamiseksi tarvitaan vuosittainen virusvariantteja varten räätälöity koronavirusrokotetehoste kausi-influenssarokotusten tavoin. Niin kauan kuin koronavirus leviää keskuudessamme pandemian tavoin, tulee olla varuillaan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Lasse Lehtonen, diagnostiikkajohtaja, HUS

– Rokotussuojan pitää olla kunnossa. Koronatestaus ennen matkaa ja matkan jälkeen lienee vaatimuksena monissa maissa ja ehkä myös Suomeen palatessa rokotuksista huolimatta (kun virusvariantteja täytyy varoa)

Heikki Peltola, infektiotautiopin emeritusprofessori

– Niin kun nuhanenää varoisi, ei COVID-19 helpommin leviä (itse asiassa vähän huonommin). Amerikkalaisten gurujen mukaan 3 tärkeintä estotointa ovat (1,5-2 m) etäisyys, etäisyys, etäisyys. Minä toteutan kaksi kolmesta -sääntöä, jossa parametrit ovat etäisyys, ulkotila ja maski.

a) Jos ulkona ja etäisyyttä voi pitää, maskia ei tarvita

b) Jos ulkona ja etäisyyttä ei voi pitää, maski naamalle

c) Jos sisällä, etäisyys ja maski. Tämä siis vieraiden kanssa. Oman jengin kanssa toimitaan niin kuin toimitaan.

Mika Rämet, johtaja, Rokotetutkimuskeskus

Vastuullisen matkailun määritelmä laajentuu nyt myös koronakriisin huomioimiseen. On hyvä huomioida, että kohdemaan koronatilanne voi olla hyvin eri kuin meillä täällä Suomessa. Ilman koronarokotesuojaa en itse lähtisi matkustamaan.

Mitä tulee ottaa huomioon kohdemaan valinnassa?

WHO:lla työskentelevä asiantuntija Jussi Sane

– Koronan suhteen epidemia-ja rajoitustilanne on tietysti asia mikä tulee huomioida. Tämä pätee myös moniin muihin tartuntatauteihin jos ajatellaan laajemmin

Eeva Ruotsalainen, apulaisylilääkäri, HUS

– Toistaiseksi kehotan välttämään ulkomaanmatkailua. Ihan lähialueillamme epidemiatilanne on edelleen vaikea esimerkiksi Ruotsissa ja Baltian maissa. Kun ulkomaanmatkailu ”sallitaan”, niin tulee huomioida sen hetkinen kohdemaan epidemiatilanne ja maan vaatimat maahantulon edellytykset. Pandemiatilanteen johdosta yhä useampi maa edellyttää maahantulon edellytyksenä negatiivista koronavirustestiä tai todistusta sairastetusta koronavirustaudista tai kahden rokotteen antamasta suojasta. Kohdemaan epidemiatilanteen on hyvä olla rauhallinen koronaturvallisen matkustamisen turvaamiseksi.

Useilla mailla on voimassa erilaisia rajoitustoimia, kuten liikkumisen rajoituksia ja palveluiden sulkemisia sekä karanteenimääräyksiä, jotka koskevat myös turisteja ja joita on noudatettava. Terveydenhuoltopalveluiden saatavuus voi olla rajoitettua. Matkustamisen kannalta riskitekijä on myös se, että varatut lennot tai muut yhteydet voivat peruuntua äkillisesti ja meno- tai paluumatka estyy.

Lasse Lehtonen, diagnostiikkajohtaja, HUS

– Maan epidemiatilanne ja virusvarianttien esiintyminen siellä. Esim. Etelä-Amerikassa ns. Brasialian variantti P1 on levinnyt laajalle.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Heikki Peltola, infektiotautiopin emeritusprofessori

– Käytännössä ei mitään, sillä suurimmat riskit ovat lentoa edeltävässä ja sen jälkrisesä touhuamisessa. Itse lennolla ei juuri vaaraa.

Mika Rämet, johtaja, Rokotetutkimuskeskus

Koronaepidemia voi olla kohdemaassa hyvin erilainen kuin meillä täällä Suomessa. Myös eri varanttien tilanne tulee tiedostaa. Luonnollisesti on tärkeää tietää myös kohdemaan vaatimukset maahan pääsyn suhteen.

Milloin aiot itse tehdä ensimmäisen ulkomaanmatkan ja minne?

Asko Järvinen, ylilääkäri, HUS

– Itse viihdyn kesällä hyvin Suomessa ja minulla on täällä runsaasti mielenkiintoista tekemistä. Matkustaminen kesän aikana ei ole siten ajankohtaista kohdallani, enkä olisi siihen vielä ihan valmiskaan. Syksymmällä toivoisin voivani käydä Ruotsissa tyttären luona, mutta se edellyttää Ruotsin tautitilanteen merkittävää paranemista, mitä pidän todennäköisenä rokotusten edistyessä.

WHO:lla työskentelevä asiantuntija Jussi Sane

– Itse olen matkustanut jonkun verran pandemian aikana työni puolesta, seuraavaksi parin viikon päästä Montenegroon. Suunnitelmissa on toki lomamatka kesällä eteläiseen Eurooppaan tilanteen niin salliessa.

Eeva Ruotsalainen, apulaisylilääkäri, HUS

– Pandemiatilanteen vuoksi en aio suunnitella tälle vuodelle ulkomaanmatkoja, koska epävarmuustekijöitä tautitilanteen kehittymisen suhteen on vielä paljon. Suomi on ainutlaatuinen maa viettää koronaturvallista kesää ja tulevaa syksyä, kunhan ensin saamme myös Suomessa painettua kesää kohti tautitapausmäärät mahdollisimman alhaisiksi.

Pandemia on avannut silmämme. Uskon, että yhä useampi suomalainen on löytänyt kotimaanmatkailun, ja etätyöskentelyn myötä myös viettänyt pitkiä aikoja mökeillä. Suomi tarjoaa meille suomalaisille upeaa luontoa ja rauhaa. Pandemia ei ole ohi, ja Suomessa on edelleen alueita epidemian leviämisvaiheessa, joten kotimaassakin matkustamisessa tulee kesän aikana huomioida koronaturvallisuus.

Lasse Lehtonen, diagnostiikkajohtaja, HUS

– Toivoakseni Huuhkajien peliin Pietariin. Se edellyttää kuitenkin, että olen saanut molemmat rokotepiikit.

Heikki Peltola, infektiotautiopin emeritusprofessori

– Heti kun ehdin.

Mika Rämet, johtaja, Rokotetutkimuskeskus

Kesä menee todennäköisesti pääosin Kainuussa. Jos kesällä menen ulkomaille, kyseeseen tulisi Norja. Syyslomalla mahdollisesti sitten jonnekin kauemmaksi...