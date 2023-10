Tämä on Suomen haavoittuvainen "valtimo", josta yrityksillä on valtava vastuu

Huoltovarmuuskeskus on suositellut yrityksiä, ja erityisesti kriittistä infrastruktuuria omistavia ja sen kanssa toimivia yrityksiä, nostamaan varautumistaan sen jälkeen, kun viime lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Itämerellä sijaitsevassa Balticconnector-kaasuputkessa havaittiin vaurio.

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen avasi kehotusta Huomenta Suomessa seuraavasti: huoltovarmuuden kannalta keskeisin tekijä on yritysten varautuminen.

– Se kuinka hyvin yritykset pitävät huolta käytänteistään määrittää paljolti sitä, kuinka yhteiskuntamme on varautunut.

– Kriittinen infrastruktuuri on meidän valtimomme. Valtimo pitää pitää kunnossa.

Kunnossapitämiseen on väistämättä monia elintärkeitä perusteita. Mattssonin nostaa esille energia- ja tietoliikenneturvallisuuden, ja ennen kaikkea kauppamerenkulun.

Mikä on Suomen turvallisuustilanne? Näin vastaavat Aaltola, Haavisto ja Stubb: "Venäjällä on monta eri kiusantekomahdollisuutta"

Heräsimmekö liian myöhään varautumisessa?

EK:n turvallisuuspoliittinen neuvonantaja on eri mieltä.

– Varautuminen on kohdallaan. Tämähän osoitti, että varautumiset ja kahdentamiset on käytössä. Kympin suoritus. Jos puhutaan kokonaisturvallisuuden timantista, jota 60 vuotta tässä on harjoiteltu, niin se kyllä näytti nyt toimivuutensa, Mattsson sanoi.