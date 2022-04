Sisäministeri: Uhka vakavammasta vihamielisestä kybertoiminnasta kohonnut – "Pyritään heikentämään kansallista yhtenäisyyttä"

Mikkosen mukaan myös valmiuslakia on mahdollista ottaa käyttöön, jos tilanne muuttuu nykyistä vakavammaksi.

Mikkosen mukaan on ensisijaisen tärkeää, että sekä viranomaisviestintään että mediaan voidaan kriisitilanteessa luottaa.

– Yhteiskunnan vakauden kannalta on tärkeää, että tiedonsaanti toimii vakavissa häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa.

Kriittiset toiminnot varmistettava ensin

Mikkonen kertoo, että hyökkäysten kitkemiseksi poliisi, puolustusvoimat sekä kyberturvallisuuskeskus tekevät tiivistä yhteistyötä hyökkäysten kitkemiseksi. Iso merkitys on myös suomalaisyritysten omalla tietoturvaosaamisella. Yhteiskunnalle kriittisten asioiden kyberturvallisuuden vahvistaminen on erityisen tärkeää: Vesihuolto, sähkö sekä terveydenhuolto etunenässä.

Mikkosen mukaan Suomessa on EU:n kattavin väestönsuojainfrastruktuuri, mutta muuttunut turvallisuusympäristö edellyttää myös väestönsuojatilanteen tarkistamista. Mikkonen nosti osuudessaan esiin myös Suomen saapuvista ukrainalaispakolaisista huolehtimisen mutta myös suomalaisten omasta henkisestä kriisinsietokyvystä huolehtimisen. Sitä on jo kaksi vuotta nakertanut koronaviruspandemia.

– Nyt on tärkeintä huolehtia haavoittuvimmassa asemassa olevista, kuten nuorista ja lapsista. On myös tärkeää että kansalaisilla on mahdollisuuksia keskustella sodasta ja keinoja puolustaa paikallisdemokratiaa.