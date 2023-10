Puolustusvaliokunnan jäsen MTV:lle: Kaasuputken vaurioitumisella spekulointi voi olla vaarallista

Tämänhetkisten tietojen valossa näyttää siltä, että kiinalainen rahtialus Newnew Polarbear hajotti kaasuputken raahaamalla ankkuria Itämeren pohjassa putken kohdalla. Aiheutuneen vaurion tutkinta on vielä toistaiseksi kesken ja teon tahallisuus on tutkinnan alla.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra (kok.) kiistää heti kärkeen väitteet siitä, että tapaus olisi huonontanut Suomenlahden ja Itämeren turvallisuustilannetta eikä mitään uutta suoraa uhkaa ole syntynyt. Kopra myös uskoo Suomen viranomaisten kykyyn tutkia ja selvittää asia.

– Olosuhteet ovat olleet aika epämääräiset. Siellä on ollut kova myrsky ja sanoisinko pientä mykkäkoulua. Kiinalaislaivan edustajat eivät ole halunneet kommentoida tai päästää laivaansa tutkimaan. Kaikkia tietoja ei olla varmaan vielä kuultu.

Puolustusvaliokunnan jäsen Merja Kyllönen (vas.) on samoilla linjoilla Kopran kanssa. Kyllönen vakuuttaa, että Suomessa tiedetään tarkalleen, keitä Itämerellä milloinkin liikkuu. Kun selvitykset on saatu päätökseen, Kyllönen toteaa, että edessä on keskustelu siitä, onko alueella riittävästi valvojia, jotka voivat tarvittaessa puuttua tilanteisiin, joissa alueella tehdään sellaista, mikä ei asiaan kuulu.

Merenpohja täynnä kaapeleita

Huolimatta siitä oliko teko tahallinen vai tahaton, fakta on se, että kaasuputki on osa Suomelle tärkeää infrastruktuuria ja putki on nyt vaurioitunut. Kopra ei näe, että Suomi olisi epäonnistunut oman infransa suojaamisessa.

– Merenpohja on täynnä erilaisia sähkö- ja tietoliikennekaapeleita ja kaasuputkia enenevässä määrin. Näinhän on kautta aikojen ollut. Niitä on kunnioitettu ja hyvin harvoin niitä on rikkoutunut. Kuuluu perus merimiestaitoon osata väistää niitä ja olla ankkuroimatta niiden päälle, Kopra sanoo.

Kopra huomauttaa, ettei kaasuputki hajoa helpolla.

— On poikkeuksellista, että yhtäkkiä tällaisella menetelmällä että saadaan pari tietoliikennekaapelia ja yksi kaasuputki poikki. Kaasuputki ei helpolla edes katkea, se vaatii jo yrittämistä.

Ei spekuloinnille

Mikäli käy ilmi, että kyse oli tahallisesta sabotaasista, Kyllönen myöntää, että asioita on katsottava jatkossa eri tavalla. Kriittistä infraa pitäisi siinä tapauksessa jatkossa suojata paremmin. Ennen kuin putken ja kaapelien rikkoutumisesta saavutetaan selvyys, Kyllönen jättäisi spekuloinnit sikseen.

– On aika vaarallista synnyttää sellainen mielikuva, että olisimme tilanteessa, jossa pitäisi rakentaa kokonaan uudet valvontajärjestelmät. Minulla on hyvin vahva käsitys siitä, että meillä on hyvä tilannekuva siitä, mitä meidän merialueillamme tapahtuu, Kyllönen sanoo.