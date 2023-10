Supo: Näin Venäjä hyötyy kaasuputkisabotaasista, vaikka ei olisikaan sen takana

Supo julkaisi torstaina vuosittaisen kansallisen turvallisuuden katsauksensa. Vaikka katsaus on laadittu ennen tiistaina julkisuuteen kerrotun kaasuputkivaurion ilmenemistä, oli asia vahvasti esillä supon tiedotustilaisuudessa.

– Se on keskeyttänyt Suomen ja Viron välisen kaasun liikkumisen, mutta se ei ole vaikuttanut Suomen energiahuoltovarmuuteen, Pelttari kommentoi vauriota, jota supo ei laske lamauttavaksi vaikuttamiseksi.

Vaurion syy on keskusrikospoliisin (KRP) esitutkinnassa, jossa supo on mukana asiantuntijan roolissa.

– Emme lähde siihen ottamaan kantaa sen tarkemmin. Voi todeta kuten KRP ja valtionjohto, että näyttää, että se on ulkoisen toiminnan aiheuttama, se on hyvin todennäköistä. Ja tällaisen valtiollisen toimijan osuutta tässä työssä ei voida sulkea pois, Pelttari sanoi.

Supon erikoistutkija Suvi Alvari kommentoi, että riippumatta siitä, kuka vaurion takana on, siitä on hyötyä Venäjälle.

– Se on vahva pelote. Se tukee Venäjän informaatiovaikuttamista, jota se on harrastanut jo pitkään Euroopan suuntaan. Venäjä viime talvenakin puhui siitä, kuinka Euroopan energiaturvallisuus on heikko. Tämä sitten kätevästi tukee Venäjän muuta informaatiovaikuttamista, Alvari sanoi.