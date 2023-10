Limnéll kaasuputkisabotaasista: "Hyökkäys koko Natoa vastaan"

– Olemme osa puolustusliittoa. Tällainen sabotaasi kriittiseen infrastruktuuriin on hyökkäys ja sabotaasi koko Natoa vastaan. Kun Suomessa ja Virossa mietitään mahdollisia vastatoimia, niitä mietitään yhdessä koko liittokunnan kanssa, Limnéll katsoo.

Kaasuputken vauriokohta on paikannettu Suomen talousvyöhykkeelle. Pääministeri Orpon mukaan vaurio ei ole voinut syntyä putken tavanomaisen käytön tai paineenvaihtelun seurauksena.

– Kerätään kaikki se tieto, joka saatavilla on, eikä tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä tässä vaiheessa, Orpo sanoi.

Testi, mutta kenen testi?

Limnéllin mukaan kaasuputkisabotaasi on "tietynlainen testi meille".

– Halutaan seurata, millä tavalla me toimimme tällaisessa tilanteessa, kun olemme Nato-maa ja uuden ajan edessä tällaisessa tilanteessa.

– Mahdollinen sabotööri pelaakin sillä, että voi olla vaikea osoittaa, kuka on jonkin asian takana. Kenellä on kykyä, kenellä mahdollinen motiivi ja riittävästi aihetodisteita, niin se on riittävä syy toimia, sanoo vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne.