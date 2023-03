Tämä on Saarikon "supervoima" – asiantuntija arvioi puheenjohtajien esiintymistaidot

Suominen on seurannut poliitikkojen esiintymistä jo vuosien ajan ja hän kertoo, miksi politiikassa usein väistellään vaikeita aiheita.

– Aikaa ja tilaa on vähän, eikä välttämättä pääse kertomaan sitä asiaa minkä haluaisi äänestäjille välittää, Suominen pohtii.

Viestintäkonsulttina työskentelevä Suominen on jo vuosien ajan seurannut kuinka poliitikot valmistautuvat tentteihin ja julkisiin esiintymisiin. Hänen mukaansa taso on parantunut.

– Annika Saarikon supervoima on läheisyys ja hän tuntuu tuttavalliselta, Sanna Marinin etu on jämptiys ja selkeys. Li Andersson on tasaisen vahva, Suominen lopettaa.