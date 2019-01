MTV Uutiset seuraa politiikan superkevättä herkeämättä – luvassa ennätysmäinen paketti vaaliohjelmaa kaikissa kanavissa

Puolueiden puheenjohtajien ajatuksiin pääsee tutustumaan myös Huomenta Suomessa, jossa jokaiselle puheenjohtajalle on varattu oma aamunsa. Puheenjohtajia haastattelevat politiikan toimittajat Antonia Berg, Johanna Tuuri ja Juha Kaija.

Ehdokkaat ottavat mittaa toisistaan Sinustako kansanedustaja -ohjelmassa



Suuri tentti suorana Kansallismuseosta



Vaalien ratkaisuviikolla 10. huhtikuuta on vuorossa suuri vaalitentti, jossa eduskuntapuolueiden puheenjohtajat kohtaavat upeissa puitteissa suorassa lähetyksessä Kansallismuseosta. Kolmikko Jan Andersson, Jussi Kärki ja Jaakko Loikkanen pitää huolen, etteivät tasavallan kärkipoliitikot pääse helpolla.

– Kymmenien tenttien jälkeenkin innostun edelleen vaalitunnelmasta. On kunnia päästä haastamaan päättäjiä myös täällä Pöllölaakson puolella, hän sanoo.

Tulosilta huipentaa vaalikevään



– Osallistuminen vaalilähetyksiin on ollut pitkäaikainen haaveeni. Vaalien tuloslähetykset ovat mielestäni yksi mielenkiintoisimmista tv-lähetyksistä. Tulokset kehittyvät koko ajan, välillä joku on rinnan mitan edellä, pian taas joku toinen menee ohi. Parasta on, että tässä kisassa saadaan suorassa lähetyksessä ’kilpailijoilta’ reaaliaikaisia kommentteja sekä asiantuntijoiden analyysejä, Alm-Siira sanoo.