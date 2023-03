Osalle äänestäjistä ratkaisevat vaaliteemat ovat selviä ja osa ei ole ehtinyt miettiä – puoluejohtajat kohtaavat pitkästä aikaa MTV:n vaalitentissä keskiviikossa

– Kotimaan talous on tietenkin se yks tärkein ja turvallisuus on se toinen, kertoo Hans Öberg, joka etsi oman ehdokkaansa juuri näiden teemojen perusteella.

Kaikki eivät ole vielä ehtineet virittäytyä vaalitunnelmaan, mutta vielä siihen on hieman yli kaksi viikkoa aikaa.

Tentti nostaa vaalikuumetta

Vaalikuume nousee keskiviikkona, kun eduskuntapuolueiden puheenjohtajat saapuvat MTV:n vaalitenttiin. Odotuksissa on rapsakka keskustelu, kun puoluejohtajat ovat pitkästä aikaa koolla samassa studiossa.

– Pitää puhua siitä, mistä halutaan vaieta eli taloudesta. Se on tentin yksi pääteemoja, kertoo MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki, joka on toinen tentin juontajista.

– Varmaan moni tekee vaalikoneita ja miettii omaa ehdokasta. Vaalitentistä saa myös apua oman puolueen ja ehdokkaan etsintään. Tentti on myös viihdettä ja hyvää poliittista keskustelua on toivottavasti luvassa, Lehtimäki sanoo.

– Paras tapa virittäytyä tähän puheenjohtajatenttiin on etkolähetys. Siinä käydään läpi ajankohtaisimmat politiikan asetelmat. Kerrotaan puheenjohtajista vähän uusiakin asioita. Muun muassa voimabiisejä on heiltä kyselty. Meillä on viestinnän ja politiikan asiantuntijoita sekä nuorisopolitikkoja eli kiinnostava kattaus kaiken kaikkiaan, kertoo etklähetyksen vastaava tuottaja, politiikan toimittaja Alec Neihum MTV Uutisista.