MTV:n Kuumat nimet -tentti tänään suorana – tähän juontaja aikoo kiinnittää erityisesti huomiota

MTV:n vaaliohjelmat jatkuvat tänään Kuumat nimet -kuntavaalitentillä. Tentin juontaja Jaakko Loikkanen pitää erityisen kiinnostavana tällä hetkellä sitä, millaisia tulevaisuuden kuvia poliitikot luovat kansalaisille puheissaan ja teoissaan.

– Vaikka elämme vaikeita aikoja, niin Suomella on paljon vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Mitä näistä poliitikot nostavat esiin ja miten niistä puhutaan, se on kiinnostavaa.

Tenttiin osallistuvat Helsingistä Eveliina Heinäluoma (sd.) ja Daniel Sazonov (kok.), Tampereelta Joakim Vigelius (ps.), Savonlinnasta Hanna Kosonen (kesk.), Oulusta Jenni Pitko (vihr.), Turusta Timo Furuholm (vas.), Espoosta Mika Poutala (kd.) sekä Inkoosta Henrik Wickström (r.).

Osallistujien valinnassa on huomioitu muun muassa maantieteellinen jakauma. Kaikki ehdokkaat ovat puolueensa todennäköisiä ääniharavia ja Sazonovia lukuun ottamatta myös kansanedustajia. Tentin juontaa MTV:n yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen.

– Olemme pyrkineet siihen, että täällä olisivat edustettuina kaikki suuremmat eduskuntapuolueet. Suomi on iso maa, eri kunnissa ja eri alueilla on hyvin erilaiset tilanteet. On pyritty siihen, että mahdollisimman paljon eri puolilta, erilaisista kunnista on ehdokkaita paikalla, Loikkanen perustelee.

Lisäksi tentissä vilahtaa myös joukko muitakin koko kansan tuntemia ehdokkaita, jotka eivät ole studioon kutsuttujen vieraiden lailla vielä mittavaa kokemusta kuntapolitiikasta.

Teemoissa valinnanvaikeus

Vaalitentien teemoihin kohdistuu kulisseissa paljon kiinnostusta ennen tenttiä. Loikkasen mukaan tentissä käsitellään paitsi opetusta ja varhaiskasvatusta, myös asumista, liikuntaa ja kulttuuria.

Tälläkin hetkellä tenttiin osallistujat pohtivat kuumeisesti, mitä aiot heiltä kysyä. Onko jokin kuntateema minkä voit sanoa, että jää varmuudella tentin ulkopuolelle?

– Kuntien tehtävät ovat niin moninaiset, ettei niitä kaikkia mitenkään ehditä yhdessä tentissä käsitellä. Tällä kertaa ulkopuolelle jäivät esimerkiksi työllisyyspalvelut, jotka siirtyivät kuntien vastuulle vuoden alussa.

Olet juontanut paljon vaalitenttejä. Miltä vaaleihin liittyvä keskustelu on tähän mennessä vaikuttanut?

– Ehkä yleispoliittisesta tilanteesta johtuen vaalikeskustelut ovat olleet pirteitä ja jopa kiihkeitä. Toivon, että poliittisten intohimojen näkyminen houkuttelee aiempaa suuremman osan kansasta äänestämään.

Olet itse helsinkiläinen mutta sielultasi tamperelainen. Miten paljon seuraat vanhan kotikaupunkisi paikallispolitiikkaa ja miltä se meno siellä vaikuttaa verrattuna Helsingistä katsottuna?

Tampereen paikallispolitiikkaa tulee seurattua erityisesti Aamulehden kautta. Siellä on saatu viime vuosina tehtyä useita suuria, kaupungin kehitystä tukevia hankkeita kuten tunneli, ratikka ja kansiareena. Haasteita kuitenkin riittää, niin kuin kaikilla kunnilla, muun muassa talouden ja asuntopolitiikan kanssa.

Kuumat nimet -vaalitentti iltakahdeksalta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla. Ehdokkaiden suoritukset ruotii Pöllöraati kello 22.35 alkaen. MTV Katsomon tenttietkot kello 19.30.