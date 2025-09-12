Elina Lampelan viimeinen seiväskisa sujui erinomaisesti ennen MM-kisoja, mutta kotiintuomisina oli rikkoutuneet seipäät. Chiban viimeistelyleirille hän sai pakan uusia seipäitä, mutta kolme kisaseivästä puuttuu yhä.

– Vielä niitä kolmea isointa en ole saanut käsiini, mutta ne pitäisi kyllä ehtiä karsintaan, Lampela kertoo seipäidensä tilanteesta.

Millä aikataululla?

– Tänään niiden pitäisi tulla, mutta en ole vielä saanut niitä käsiini, Lampela sanoo.

Lampelalla on harjoitusleirillä ollut käytössään kasa uusia seipäitä, joilla hän on pystynyt tekemään kaikki tarvittavat harjoitushypyt. Kolme puuttuvaa putkea on tarkoitus ottaa käyttöön vasta kilpailuissa.

Tilanne on sinänsä samanlainen kuin ennenkin, sillä isoimmilla seipäillä ei hypätä harjoituksissa. Nyt olosuhteet ovat kuitenkin poikkeukselliset, sillä Lampela joutuu luottamaan kisassa seipäisiin, joilla ei ole hypätty kertaakaan.

– Ne korkataan sitten siinä kisassa, Lampela naureskelee.

– Ne isommat seipäät saattaa olla vähän paksummat, mutta ei ole iso ero. Ei pitäisi vaikuttaa hyppäämiseen.

Seivässekoilu aiheutti Suomen päässä Lampelalle harmaita hiuksia, mutta Japanissa hän ei ole stressanut asiaa juuri ollenkaan.

– Ennen kuin lähti japaniin ja selvitteli tätä soppaa, se oli aika stressaavaa. Täällä on pystynyt laittaa ajatuksia muualle.

Lampela hyppäsi edellisessä killpailussa Belgiassa oman ulkoratojen ennätyksensä 464.

– Tuntuu, että ollaan hyvin saatu ajoitettua kunto. Viimeinen kisa näytti, että on hyvässä kunnossa, ja se nosti itseluottamusta. Mutta ei mennyt tavallaan liian hyvin, ettei tuonut liikaa paineita kuitenkaan, Lampela sanoo.

Seiväshypyn karsinta hypätään Tokiossa maanantaina.