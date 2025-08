Elina Lampelalle pettymys Espoossa: "Aika paljon jännitti"

Elna Lampela jäi Kalevan kisojen seiväsfinaalissa toiseksi vaatimattomalla tuloksella 415. Haastattelupaikalle saapui tuloksesta huolimatta melko hyväntuulinen urheilija.

–Eihän tuo tulos tyydytä tietenkään, mutta oli siellä ihan hyviä elementtejä. Ei vaan sattunut nyt seipäät, etäisyydet ja askelmerkit kohdilleen, Lampela kertasi kilpailuaan.

Tuulet pyörivät Leppävaaran stadionilla jonkin verran, mutta olosuhteiden piikkiin Lampela ei halua tulostaan laittaa.

– Aika paljon olen hypännyt sisällä, niin tuuli oli sellainen ylimääräinen stressin aihe. Mutta en sen piikkiin laita tätä, Lampela sanaili.

Lampela palasi Kalevan kisoihin noin puolentoista kuukauden kilpailutauolta. Fyysinen kunto on kohdillaan, mutta paluukisa pitkän tauon jälkeen oli vaikea. Lampela yritti kertaalleen korkeudesta 435 ja jätti kaksi yritystä seuraavaan korkeuteen 445, mikä oli tänään liikaa.

– Aika paljon jännitti. Ensimmäinen kisa pitkästä aikaa, niin odotin, että ei helppoa ole etäiysyyksien ja seipäiden kanssa, mutta kyllä parempaa tulosta odotin. Toki olisi voinut mennäkin (yli), jos olisi etäisyydet osuneet kohdilleen, Lampela pohti.

Lampelan kesäkausi on ollut haastava. Hän ylitti hallikaudella oman ennätyksensä 470, mutta ulkoradoilla Oulun Pyrinnön hyppääjä on jäänyt hallikauden tuloksista melko paljon, sillä paras tulos tältä kesältä on 446.

Usko omaan tekemiseen on kuitenkin vahva. Suunnitelma on kisata elokuussa paljon.

– Sitä kautta yritän rakentaa kuntoa, ja uskon, että se tulee sieltä. Tarvitsee vain täydellä vauhdilla hyppyjä ja isoja seipäitä, kun en niillä pääse treeneissä hyppäämään, on se ekoissa kisoissa vähän hakemista, Lampela sanoi.

– Olisi kiva saada hyviä tuloksia, kun en kovin itsevarmana ole tällä hetkellä.

Saga Andersson otti Kalevan kisojen mestaruuden tuloksella 445.