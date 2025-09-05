Seiväskatastrofin uhriksi joutunut Elina Lampela tilittää: "On ollut pikkaisen stressiä"

Elina Lampelan seipäät katkesivat käyttökelvottomiksi lentomatkalla Belgiasta Suomeen. Viime päivät ovat olleet Suomen seivästähdelle todella stressaavia, ja Lampela avasi tämän viikon käänteitä ja tunnelmia MTV:lle.

Lampela sai nopeasti apua seiväsongelmaansa ja saanee kaikki tarvittavat seipäät mukaan Tokion MM-kisoihin. Vaikka tilanne näyttää nyt hyvältä, ovat Lampelan ajatukset olleet välillä epätoivoiset kotiinpaluun jälkeen.

– Kyllä silloin sunnuntaina ajattelin, että aika vaikea on seipäät tässä kolmessa päivässä saada, Lampela muistaa tuskailleensa.

Lampela hyppää komposiittiseipäillä, joita ei ollut saatavilla helposti. Lainaseipäätkään eivät tulleet kysymykseen. Lampela pyöritteli ajatusta, että hyppäisi omilla vanhoilla ja lyhyemmillä putkillaan, mutta sekin olisi ollut huono ratkaisu.

– Soitin Mikko Latvalalle ja hän lähti selvittelemään. Puolasta löytyi komposiitteja aloitusseipääseen asti, mutta jäykempiä vielä puuttui, Lampela kertoo.

Kolme jäykempää seivästä, jotka ovat erittäin tärkeitä tuloksenteon kannalta, Lampelan on määrä saada suoraan Tokioon. Aikataulu on kysymysmerkki.

– En ole vielä varma, missä aikataulussa ne tulevat, Lampela paljastaa.

Belgiassa oman ulkorataennätyksensä 464 hypännyt Lampela uskoo kuitenkin, että tilanne on nyt hallinnassa. Seipäitä ei Lampelan mukaan tarvitse ajaa sisään, ja niiden pitäisi olla hyvin samanlaiset kuin rikki menneet putket.

– Uuden setin isoimmat seipäät on ilmeisesti pikkaisen paksumpia kuin mitä edellisessä setissä, mutta ero ei ole niin merkittävä, Lampela sanoo.

Seiväsongelmat ovat nostaneet hyppääjän stressitasoja viime päivinä.

– Yöunet on kyllä nyt jääneet aika huonoiksi. On ollut pikkaisen stressiä seivässäädön takia, Lampela kertoo.

Kunto on kova, ja usko omaan tekemiseen on kohdallaan. Belgiassa Lampela teki ulkorataennätyksensä lisäksi hyviä yrityksiä korkeudesta 474.

– Se 474 oli jo ihan hilkulla. En usko, että se kuitenkaan ihan maksimi on, Lampela ennakoi.

Lampelaa haastatteli Jari Porttila. Haastattelun voit katsoa MTV Katsomon Kisakatsomo-ohjelmasta.

Klo 20.31 Korjattu Lampelan seivästulokset.