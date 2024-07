MTV selvitti: Tällaisia ovat pikaruokapaikkojen kylkiäiset – yksi McDonald´sin klassikko katosi täydessä hiljaisuudessa

Klassikot mielessä

Lelun ohella esimerkiksi McDonald’s ravintoloissa aterian mukaan on mahdollista valita myös kirja, joita on esimerkiksi tämän vuoden osalta jaossa yhdeksän erilaista.

Vuonna 2024 kampanjoita on 10, joissa jokaisessa vaihtoehtona on 8–12 erilaista lelua.

Vastuullisuus tapetilla

Tiaisen mukaan osa McDonald´sin leluista on korvattu muovittomiin sekä esimerkiksi pelien ja toiminnallisten lelujen määrää on lisätty.

– Kaikki paristokäyttöiset lelut ovat pudonneet kelkasta. Muovin käyttöä on minimoitu ja sekin on jo osin korvattu biohajoavalla materiaalilla.

– On varmasti mietitty, että luovuttaisiin leluista, mutta en osaa sanoa, että milloin se tapahtuu ja mikä se muutos on. Se ei varmasti ole tämän vuoden asia.

"Lelut ovat säilyttäneet suosionsa hyvin"

Vaihtoehtoja on etsitty muoville

Ylikylän mukaan palautetta leluista tulee vähän. Aiemmin palautetta on tullut leluista, joita ei ole koettu houkutteleviksi, mutta nyttemmin sekin palaute on vähentynyt.

Lapsille opetetaan ympäristöasioita

Mutta mitä kävi laseille?

Suomi ei myöskään ole ensimmäinen maa, jossa kampanja on toteutettu, vaan se on saanut alkunsa 1990-luvulla, josta se on omaksuttu myös Suomeen. Lasit ja niiden värit on kuitenkin valittu itse Suomessa.