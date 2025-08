Wilma Murto: Iso ilmoitus

Seiväshyppääjä Wilma Murto avaa kautensa tulevalla viikolla Oulun MotonetGP-kilpailussa.

Murron polven nivelkierukka operoitiin kesäkuussa. Hän palaa kahdeksan viikon kuntoutuksen jälkeen tositoimiin ensi viikon keskiviikon kisassa Oulussa.

Murto on edellisen kerran kisannut lähes vuoden takaisessa Ruotsi-ottelussa. Hänellä on voimassa oleva tulosrajan ylitys syyskuun Tokion MM-kisoihin, mutta kisapaikan varmistamiseksi Suomen urheiluliitto on asettanut myös kuluvalle kaudelle oman tulosrajansa 438.

– Tavoitteeni on hypätä vielä tänä kesänä Tokiossa, ja sen mukaisia näyttöjä pyrin antamaan. Sellaisia tuloksia, jotka minun MM-valintani mahdollistaisivat, Murto kertoi tiedotustilaisuudessaan tiistaina.

– Tänä kesänä olisi ehkä vähän vähemmilläkin vaiheilla pärjätty. Olen harjoitellut huhtikuusta asti aika johdonmukaisesti ja hyvin.

Murto kertoo hyppäävänsä ensimmäisissä kisoissaan lyhyellä, vain kymmenen askeleen vauhdinotolla, mitä hän ei ole vielä tähän asti urallaan tehnyt.

– Ihan täydessä iskussa en vielä ole, hän myönsi.

– Jos pystyn tällä hetkellä treeneissä hyppäämään kymmenellä askeleella, niin miksi en voisi tehdä sitä myös kisoissa. En usko, että se on keneltäkään pois, Murto kertoi.

Kaksi vuotta sitten MM-hopeaa Budapestin kisoista saavuttaneen seivästähden suunnitelmissa ei ole tavoitella lähtökohtaisesti mitalia Tokiosta. Tavoitteet ovat paljon kauempana.

– Olen suhtautunut tähän kesään niin, että kaikki päätökset tehdään niin, että se palvelee olympiadia, ja olympialaisiin on aikaa kolme vuotta. Pyrin suhtautumaan Tokioon niin, että se on vähän kuin astinlauta taas seuraaville kausille.

– Tärkeintä on pysyä kilpailemisessa ja tiukoissa paikoissa kilpailemisessa mukana. Ei ole ehkä realistinen ajatus, että tästä kuukauden, puolentoista aikana rakennetaan sellainen kunto, että ollaan mitalihommissa kiinni. Toki kuka sitä nyt pois sulkemaankaan on, jos hassusti käy, mutta lähtökohta ei nyt ole se, että mietitään mitalin kirkkautta, Murto tiivisti.