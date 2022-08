Teknologia ja kivikautinen sääntö EM-yleisurheilun riesana – suomalaistuomari vaatii muutosta: "Aletaan olla rajoilla"

EM-kisoissa lähtötelineissä on mukana painekäyrätekniikka, joka havaitsee urheilijan voimantuoton ennen lähtöä. Tekniikan pitäisi normaalitilanteessa erottaa pienet heilumiset ja epäolennaiset nykäykset, kuten Abelen tapauksessa. Käyrällä varsinainen vilppilähtö näkyy selkeänä piikkinä.

– Vilppilähtöä tulkittaessa päätös riippuu aina siitä, mitä välineitä tuomaristolla on käytettävissään. Tuo tilanne tuskin näkyi lähettäjän silmään, koska Abele jäi itse asiassa muilta jälkeen. Vilpiksi tulkittu reaktioaika havaittiin todennäköisesti jostain jalan liikkeestä, Oksanen taustoittaa.

Tekniikkaa syytä kehittää

MTV Urheilun yleisurheiluasiantuntija Mika Järvinen on sitä mieltä, että vilppilähtöteknologian kehityssuunta on hyvä, mutta virhealtis.

– Hyvä, että tekniikkaa on käytössä, koska inhimillisiä virheitä tapahtuu. Kuitenkin toistaiseksi luotetaan liikaa siihen, mitä laitteet kertovat. Tämän vuoksi inhimillistä tekijää ei ole syytä aliarvoida, koska tekniikka ei ole virheetöntä, Järvinen sanoo viitaten esimerkiksi Abelen tilanteeseen.

Kansainvälisillä areenoilla tuomaroinut Oksanen näkee, että lähtötelineiden toimintamallia olisi syytä uudistaa. Tällä hetkellä vilppilähtö havaitaan, kun jalka irtoaa telineestä, vaikka käytännössä pikajuoksussa ensimmäinen maasta irtoava raaja on aina käsi.

– Jaloista mitattuna tulkinnanvaraa jää. Käsi kun irtoaa, niin siinä ei ole tulkinnalle varaa. Pitäisi tehdä laitteet, jotka mittaavat käden irtoamista radasta. Tällöin tilanne on täysin yksiselitteinen, Oksanen sanoo.

Vilppilähdön reaktioraja on nykysäännöillä 100 millisekuntia, eli sekunnin kymmenys. Rajan uudelleenarviointia on vaadittu ympäri maailmaa, sillä useiden tutkimusten mukaan ihmisen on mahdollista reagoida tätä nopeammin. Mika Järvinen pudottaisi rajaa välittömästi.