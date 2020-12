Tämä kaikki Suomeen nyt levinneestä koronaviruksen tehokkaammin tarttuvasta brittimutaatiosta tiedetään – 9 kysymystä ja vastausta

Taudin kantaja tuli Länsi-Euroopasta ja tapaus varmistettiin joulun pyhinä. Muunnosta koskevat tutkimukset ovat vielä pahasti kesken, mutta alustavia arvioita brittimutaation luonteesta on esitetty.

Onko mutaatiota Suomessa?

On. Brittimutaatio havaittiin tänään Kouvolan Sanomien tietojen mukaan Kymenlaaksossa. Tartuntoja on tässä vaiheessa yksi ja taudin kantaja tuli Suomeen Länsi-Euroopasta. Kymenlaakson sote jäljittää parhaillaan uusia tartuntoja.

Kuinka paljon tapauksia on?

Suomessa varmistettuja tapauksia on tällä hetkellä yksi. Muusta maailmasta ei ole tarkkoja tietoja, sillä esimerkiksi Britanniassa ei ole tarkasti eritelty eri muunnoksia tartuntaluvuissa. Reutersin mukaan osassa Britanniaa uudesta koronaviruksesta on tullut hallitseva viruskanta.

Minne uusi muunnos on jo levinnyt?

Suomen lisäksi uusi brittimuunnos on havaittu ainakin Ranskassa, Irlannissa, Italiassa, Hollannissa, Tanskassa, Espanjassa, Saksassa, Japanissa ja Ruotsissa.

Tarttuuko virus helpommin?

Hyvin todennäköisesti kyllä. The Guardianin mukaan Britannian ylin terveysviranomainen Chris Whitty arvioi aiemmin, että virus saattaa olla jopa 70 prosenttia aiemmin levinnyttä koronaviruksen variaatiota tarttuvampi. New York Times uutisoi, että ensimmäisen valmistuneen tutkimuksen mukaan koranaviruksen brittimuunnos tarttuisi ihmisestä ihmiseen 56 prosenttia tehokkaammin kuin viruksen aiempi versio. Tutkimusta ei ole kuitenkaan vielä vertaisarvioitu. Koronaviruksen uusien muunnosten on myös arveltu tarttuvan aiempaa herkemmin nuoriin.

Onko mutaation aiheuttama tauti vaarallisempi?

Todennäköisesti ei. Britanniasta saatujen tietojen valossa näyttää siltä, että koronaviruksen uuden mutaation aiheuttama tauti on oireiltaan ja vakavuudeltaan samankaltainen kuin aiempikin kanta. THL:n tutkijaprofessori Hannu Kiviranta totesi aiemmin MTV Uutisille, että tästä asiasta kaivataan kuitenkin lisätietoa.

Mistä brittimuunnos on peräisin?

Varmasti brittimutaation alkuperää ei ole vielä selvitetty, mutta tämän hetkisen tiedon valossa se levisi ensimmäisenä Kaakkois-Britanniasta, kertoo CNN. Ensimmäiset tapaukset havaittiin syyskuun 20. päivänä.

Mikä viruksessa on muuttunut?

Tämän hetkisen tiedon valossa näyttää siltä, että mutatoitunut osa on niin sanottu piikkiproteiini, joka vastaa viruksen tarttumisesta soluun. Muunnoksen laadusta on kertonut muun muassa THL:n Kiviranta. Koronaviruksen piikkiproteiini on siis mutatoitunut tavalla, joka mahdollistaa sen tehokkaamman leviämisen.

Tehoavatko olemassaolevat rokotteet uuteen brittimutaatioon?

Todennäköisesti kyllä. Scientific American mukaan vielä ei ole saatu mitään todisteita, jotka viittaisivat siihen, etteivätkö nyt esimerkiksi Euroopassa myyntiluvan saaneet rokotteet tepsisi koronan brittimutaatioon. Etelä-Afrikan koronamutaatiosta annetut lausunnot ovat sen sijaan olleet epäröivempiä. Scientific America kirjoittaakin, että osa tutkijoista arvelee koronaviruksesta tulevan influenssan kaltainen ongelma. Näin ollen joka vuosi tarvittaisiin uusi rokote.

Onko mutaatioita tulossa lisää?

Todennäköisesti kyllä. Virusten mutatoituminen on hyvin yleistä eikä itsessään huolestuttavaa. Kyse on pikemminkin siitä, miten virus mutatoituu. Tutkijat ovat ilmaisseet olevansa pikemminkin huolissaan niistä muunnoksista, joita ei löydetä. The Guardianin mukaan erilaisia mutaatioita on tähän mennessä havaittu yli 4000, mutta vain muutamat niistä ovat merkittäviä.

28.12.2020 13.46: Juttuun päivitetty lähteitä ja tietoja tarkennettu.