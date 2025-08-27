Susijengin superlupaus räväytti huiman tempun – Sasu Salinilla vaatimus joukkueelle: "Ensimmäisiä iskuja"

Suomi otti nihkeän 93–90-voiton Ruotsista EM-kisojen avauksessaan Tampereella. Ottelu kääntyi Susijengin hyväksi lopulta viimeisellä neljänneksellä. Lauri Markkanen oli joukkueen ykkösviimeistelijä 28 pisteellään. Superlupaus Miikka Muurisen huima tehohetki sai Nokia Arenan mylvimään.

Ennakkosuosikkina otteluun lähtenyt Susijengi joutui Ruotsia vastaan yllättävän ahtaalle EM-kotikisojen avausottelussaan. Ottelu ratkesi Suomen eduksi vasta viimeisillä sekunneilla, kun Edon Maxhuni onnistui kahdessa vapaaheitossaan, ja Suomi onnistui puolustamaan Ruotsin yritykset.

– Aika paljon hermostuneisuutta. Eihän me missään vaiheessa haluttu aliarvioida niitä ja kyllä tiedettin, miten kovaa ne tulee, joukkueen kapteeni Sasu Salin sanoi MTV Urheilulle.

Suomi aloitti ottelun vahvasti ja pääsi riistojen jälkeen vauhdilla korintekoon. Toisesta jaksosta eteenpäin ruotsalaiset saivat Susijengin entistä paremmin kiinni. Ottelu eteni lähes tasapisteissä loppuun saakka.

– Tuntuu, että vähän hidastettiin itsekin. Yritettiin vähän liikaa työntää palloa kuljettamalla kuin syöttämällä, ja yleensä se silloin on hitaampaa.

Salin sanoi, että Susijengin pysyneen pelisuunnitelmassaan "ajoittain".

– Kyllä tuli taas niitä hetkiä, kun vähän karkasi. Ehkä sen voi laittaa turnauksen ensimmäisen pelin piikkin, ja totta kai ollaan kriittisiä, kun katsotaan peliä läpi. Kyllä tästä pitää parantaa vielä.

Salin ei aistinut joukkueestaan jännitystä EM-kotikisojen avauksessa.

– Sellaista positiivista, vähän ylienergiaa. Liikaa kaikki halusivat tehdä. Se on ihan ymmärrettävää. Me ollaan vieläkin varmaan turnauksen kolmanneksi tai neljänneksi nuorin joukkue. Nämä kokemukset ovat tärkeitä ja näistä opitaan.

Salin peräänkuulutti joukkueeltaan jatkossa pelikovuutta.

– Ruotsi oli tänään aika mukavuusalueellaan usein. Loppua kohden oltiin fyysisempiä ja sen takia varmaan stoppeja saatiinkin. Pitää vain olla valmis antamaan ensimmäisiä iskuja ja pelaamaan meidän peliä. Me osataan kyllä.

Ruotsin kovin pistelinko oli Ludwig Håkanson, joka heitti Markkasen tapaan 28 pistettä.

Susijengi houkutteli EM-avaukseen lähes 12 000 katsojaa.Lehtikuva

Ruotsi johti ottelua vielä viisi minuuttia ennen loppua, ja Nokia Areenaan ahtautuneet yli 11 000 ihmistä vaikuttivat hermostuneilta. Sitten esiin astui Susijengin 18-vuotias superlupaus Miikka Muurinen. Ensin Muurinen ehti oman kolmosyrityksensä reboundiin, nosti kaksi pistettä ja Suomen johtoon. Hetkeä myöhemmin nuorukaisen hurja donkki vapautti yleisön hurjaan huutoon. Tunnelma areenassa muuttui kuin taikaiskusta.

– Kaverilta odotetaankin tuollaisia, että pystyy tekemään aika näyttäviä suorituksia, mitkä sitten herättää faneja. Saatiin hyvä fiilis loppuun, ja muutama tärkeä stoppi, niin siinä oli hyviä hetkiä, Salin sanoi.

Muurinen pelasi reilut kahdeksan minuuttia ja heitti viisi pistettä. Kaikki peräjälkeen ottelun ratkaisuhetkillä.

Nokia Arenan ajoittain infernaaliseksi yltynyt meteli sai kapteenilta kiitosta.

– Kyllä tulee kylmiä väreitä, vaikka pelaakin vielä. On ihan mieletöntä, kun saa jonkun tärkeän stopin tai ihan minkä vain pallokosketuksen, saa sen nostatuksen siitä. On se mieletöntä.