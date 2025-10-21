Jukka Haapalainen on ollut mukana TTK:n tuomaristossa ohjelman alkuajoista lähtien.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman käynnissä oleva tuotantokausi on ohjelman kahdeksastoista. Kauden aikana on muisteltu menneitä ja toissa viikolla käännettiin katseita TTK:n aivan ensimmäiseen tuotantokauteen vuoteen 2006. Otteissa nähtiin myös Jukka Haapalainen, joka on toiminut sarjan tuomarina sen alusta lähtien.

– Tukkaa oli vähän enemmän päässä siinä kohtaa ja silloin oltiin varmaan juuri palattu jostain lomamatkalta rusketuksinemme, Haapalainen kertaa MTV Uutisille.

Tuohon aikaan television tekeminen oli hyvin erilaista. Haapalainen ei voi unohtaa asiaa, joka tuolloin oli hyvin olennainen osa viihdeohjelman maskeerausta.

– Meillä oli sellainen suihkurusketus-meikkityyppi. Ei laitettu pensselillä, en tiedä oliko se siihen aikaan jotenkin todella hottista ja in, että laitettiin sellaisella suihkutuskoneella meikkiä naamaan. Siksi me mielestäni näytimmekin aika meikatuilta, mutta se oli sitä aikaa!