Ensimmäisellä TTK-kaudella kisannut Jone Nikula saapui vaimonsa tanssija Hanna Karttusen kanssa TTK-yleisöön.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suora lähetys on alkamassa ja katsomoon saapuvat vieraat ovat jo tulleet paikan päälle tanssistudiolle. MTV Uutisten haastatteluun saapui ensimmäisellä TTK-kaudella kisannut Jone Nikula vaimonsa Hanna Karttusen kanssa. Pari tapasi ohjelman kuvauksissa vuonna 2010. Nikula toimi tuolloin ohjelman tuomarina.

Hän kertoo kautensa aikana tutustuneensa muihin opettajiin, joten on selkeää, ketä he kannustavat.

– Ollaan Hannan kanssa periaatteesta aina Keräsen Markon puolella. Asetukset on laitettu aina, että Markon pitää voittaa. Sillä silmällä on tullut vilkuiltua, Nikula paljastaa.

Radiojuontaja muisteli haastattelussa omaa TTK-taivaltaan. Vuonna 2006 tähtiopettajansa Katja Koukkulan kanssa parketilla kisannut Nikula kuvailee kokemusta myllytykseksi.