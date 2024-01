Anteron, 84, tililtä vietiin 64 000 euron eläkesäästöt – näin huijaus eteni

Uhrin syyllistäminen ei vie asiaa eteenpäin

Tietoturva-asiantuntija Petteri Järvisen mukaan on tärkeää tiedostaa, että tämän tyyppisiä huijauksia tapahtuu. Hän toivoo, että huijauksista käytäisiin avoimempaa keskustelua, jotta niiltä vältyttäisiin paremmin.

– Pankit eivät tule näistä tapauksista julki tai kerro, kuinka paljon huijauksia on. Me ulkopuoliset emme voi siksi arvioida sitä, kenellä vastuu on tilanteessa ollut tai miten näitä voitaisiin paremmin estää, Järvinen sanoo.