Tietomurron tekijäksi on ilmoittautunut hakkeriryhmä Everest.

Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnät on joutunut tietomurron kohteeksi. Tietomurrosta ilmoitettiin lauantai-iltana.

Svenska kraftnät on vahvistanut tietomurron ja ilmoittanut siitä poliisille.

– Tutkimme parhaillaan, millaista tietoa on vuodettu ja miten se voi vaikuttaa meihin. Emme näe mitään viitteitä vaikutuksista sähköverkkoon, Svenska kraftnätin tietoturvajohtaja sanoi tiedotteessa.

Tietomurron tekijäksi on ilmoittautunut hakkeriryhmä Everest. Se sanoo vieneensä 280 gigatavun edestä dataa. Ryhmän mukaan se aikoo julkaista viemäänsä dataa, jos Svenska kraftnät ei seuraa ryhmän ohjeita. Tiedossa ei ole, millaista dataa ryhmä sai haltuunsa.

Svenska kraftnät vastaa Ruotsin kansallisesta sähköverkosta ja siitä, että sähköverkko toimii kriisitilanteissa.