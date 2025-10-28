Aktia Pankki on saanut 865 000 euron seuraamusmaksun tietoturvallisuuden laiminlyönnistä, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto.
Ratkaisu koskee toissa vuonna tapahtunutta häiriötä pankin sähköisen tunnistautumisen palvelussa.
Häiriön vuoksi osa Aktian asiakkaista näki toisten asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja tunnistautuessaan pankin verkkopankkitunnuksilla vahvaa tunnistautumista vaativiin palveluihin. Näitä olivat esimerkiksi eri viranomaispalvelut ja terveydenhuollon palveluntarjoajat.
Myös asiointi toisen asiakkaan nimissä oli ollut mahdollista. Vika ei kuitenkaan koskenut Aktian verkkopankkiin kirjautumista.