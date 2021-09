Suomalaiset menettäneet miljoonia euroja pankkitunnuksia kalasteleville huijareille

Finen pankkilautakunta on ratkaissut tänä vuonna jo lähes 20 niin sanottua phishing-tapausta, joissa asiakkaat ovat erehtyneet asioimaan pankkien verkkosivuilta näyttävillä huijaussivuilla.

Ratkaisusuosituksia on annettu sekä asiakkaan että pankin eduksi tapauksesta riippuen.

Finen mukaan asiakas on tapauksissa kiistatta rikoksen uhri, mutta asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon kannalta ratkaisevaa on, miten huolellisesti asiakas on toiminut kortti- ja pankkitunnustietojensa säilyttämisen ja käytön suhteen.